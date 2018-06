Jandová chystá první sólovou desku a výstavu fotek ze svých cest

"Do Spojených států jsem odcestovala víceméně pracovně, připravuji svou první sólovou desku a pracovala jsem na ní i tam," vysvětluje Marta Jandová, která odletěla nejprve do New Yorku a z něj se přesunula do Los Angeles. A právě včas. Krátce po jejím odletu totiž východní metropoli Států zasáhl hurikán, který měl na svědomí i několik lidských životů.

"V Santa Monice, kde jsem zbytek pobytu strávila, bylo navzdory podzimu ještě teplo, užila jsem si koupání v moři a slunce," říká zpěvačka.

Když už byla na jihu, rozhodla se spolu s fotografkou iDNES.cz Lenkou Hatašovou vyrazit na výlet do Mexické Tijuany.

"Nemohla jsem nesplnit přání mé fotografky, a přes menší váhání jsem ji přeci jen přes mexickou hranici doprovodila. Podmínkou ovšem bylo překročit onu hranici dvou zcela odlišných světů pěšky. Vypůjčené auto jsme tedy zaparkovaly za San Diegem a skutečně jsme se zařadily do fronty na vstup do jiného světa, i když nás od toho všichni blízcí odrazovali. Na místě jsme pak ale poznaly, že žádné velké nebezpečí nehrozí. Drogové gangy asi mezitím přemístily své krvavé potyčky do jiné oblasti," směje se zpěvačka.

Kromě práce na nových skladbách vznikly v Americe i snímky na obal nové desky. Když nestála Marta Jandová před objektivem, pustila se sama do fotografování. V současné době připravuje výstavu svých snímků, které chce představit veřejnosti.