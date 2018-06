Jandák chce být krásný a štíhlý

V mládí s postavou problémy nemíval, což mimo jiné dokazuje Pinkavův film Metráček, ve kterém si zahrál štíhlého atleta, do kterého se zamiluje obézní dívka. Jenomže uběhlo třicet let a...

„Všechno to začalo po autohavárii, kterou jsem měl koncem sedmdesátých let. Na tři roky mě to vyřadilo z provozu. Měl jsem roztříštěné nohy a páteř a nechtělo se to hojit. Lékaři mi dávali všechno možné, až se mi zhroutil metabolismus,“ vysvětluje.

Když se před pár měsíci potkal s fitness trenérem a dietologem Vítem Chaloupkou, který dostal do formy Václava Neckáře a pomáhá s hubnutím i Nadě Urbánkové, bylo rozhodnuto. Zvlášť když mu Chaloupka řekl, že už se na něho národ nemůže dívat.

Fitness vyměnil za bary

Od té doby Jandák pravidelně dochází do BBC fitness centra, kde trénuje na posilovacích strojích. Přitom do té doby je znal jenom z amerických filmů a byly mu doslova protivné. „Co protivné, já je přímo nesnášel. A dneska jsem rád, že jsem je vyměnil za bary,“ přiznává.

Zároveň změnil jídelníček a svědčí mu to. „Ono je taky důležité, aby vám cvičitel dal návod, jak se mezi těmi kulinářskými lákadly pohybovat,“ tvrdí. I když dříve jedl všechno, žádné chutě jím nelomcují. „To cvičení je taky trochu filozofie a k té se musí každý dopracovat. Někdo to stihne před smrtí - jako třeba já - a někdo dřív.“

Jídlo mu podle speciálních receptur připravuje manželka, která loni také prodělala velkou změnu. Během jediného měsíce zhubla deset kilogramů. Trénovala se však, coby bývalá závodní plavkyně, sama. A také volila jinou metodu. Chodila před každým cvičením do kyslíkového stanu.

Prezident dětského festivalu se bojí létat

„U žen je to něco jiného. Ty mají jiný metabolismus. A pak, já si myslím, že chlap si to má odmakat,“ říká Jandák. Cvičí i jeho dcera Klára, která žije v Mexiku. Ta má ale podmínky ztížené vysokou nadmořskou výškou. „Hůř se tam dýchá,“ vysvětluje její otec.

Zná to však jenom z vyprávění, protože v Mexiku nebyl a hned tak nebude. Bojí se totiž létat. Nejdál tak dojede do Zlína, kde šéfuje Mezinárodnímu festivalu filmů pro děti a mládež. Ten vypukne už 30. května, a pokud Jandák nepoleví, předvede se na něm jako „jiný člověk“.