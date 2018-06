Janda v Austrálii: hořela s ním loď, topil se a přišel o foťák

Rocker vyrazil do země klokanů s manželkou Alicí a dcerou Anežkou, které bylo v té době půl roku. Nejvíc se rodiče báli, jak jejich dcerka zvládne dlouhý let a časový posun. Obavy byly zbytečné. "Anežka snad ani nepostřehla, že se čas změnil. Nejhorší část letu byl Praha-Londýn, to se jí nelíbilo, to se vztekala. Ale téměř dvanáctihodinový let do Bangkoku a odtud pak do Sydney zvládla skvěle hlavně díky tomu, že vyšel na noc. Možná taky pomohla čtvrtka kinedrylu, kterou pan doktor povolil," líčí Jandová.

V letadle trávila rodina dost času i v samotné Austrálii, je to tam totiž běžný dopravní prostředek. "Letadlo tam funguje jako autobus a my ho využívali každý třetí, čtvrtý den. Nalítali jsme hodně před padesát tisíc kilometrů. I tohle Anežka zvládla, byla naprosto skvělá," chválí dceru Janda.

Kromě Melbourne, Adelaide či Brisbane navštívili také město Cairns v tropické oblasti Queensland a deštný prales. Přestože byl Janda v Austrálii již potřetí a jeho žena podruhé, tohle pro ně byla novinka. Okouzleni byli také krásnými plážemi, na kterých se ale nikdo nekoupal.

"Ptali jsme se, proč a bylo nám řečeno, že jsou tam docela jedovaté medúzy. Žádnou jsme ale neviděli. Pak jsme šnorchlovali na Velkém bariérovém útesu, já poprvé v životě. Jakmile jsem si šnorchl nasadil, začal jsem strašně dusit, vůbec nevím proč. Pak jsem přece jenom ten rytmus chytil, ale zase jsem si nemohl nasadit ploutve. Když už jsem se ponořil a plaval pod vodou, byla to krása a já byl unešený. Alice mě zlákala kousek dál, že prý je to tam ještě hezčí, ale tam byla obrovská sasanka, která se na mě začala sápat, tak jsem rychle mazal z vody a už tam nevlezl," vypráví Janda.

Alici bylo ve vodě naopak dobře a vydržela tam skoro čtyři hodiny. Při plavbě na útes díky hořícímu motoru lodi asi hodinu stáli, což neudělalo dobře jejímu žaludku. "Bylo mi neskutečně špatně, ale ve vodě to bylo kupodivu dobré. Jinak jsem ale celou dobu ležela na pontonu a trpěla. A to jsem se chtěla potápět s bombou. Byla jsem pak aspoň na padáku za lodí," líčí Jandová.

Petr Janda a koncert Toma Jonese Alice Jandová se proháněla nad hladinou

Další jejich cesta vedla do Tasmánie, kde byli od Čechoaustralana pozváni na koncert Toma Jonese. "Zažili jsme tam skvělou atmosféru. Jak se říká, že mu holky házejí kalhotky, tak to se tam fakt dělo. Jones si jich nevšímal, ale jedny přece jen sebral, byly totiž ohromné. Okomentoval je slovy, že jsou asi rodinné," vypráví lídr Olympiku.

Být mu dvacet, jede za oceán na rok

V Austrálii se cítil klidně a bezpečně, není to země, která by byla ohrožena teroristy, navíc se tam údajně strašně málo krade. Jim ale paradoxně někdo ukradl fotoaparát. "Pan konzul z toho byl vyděšený, protože prý na pláži necháte telefon a za hodinu přijdete a máte ho tam. Asi se to stalo na trajektu," přemítá rocker.

Na Australanech obdivuje jejich pohodovost, fakt, že nikam nespěchají a všichni sportují. "Makají, běhají, pláže jsou nabité surfařema. Záviděl jsem jim... Je tam spousta Čechů a Slováků, kolikrát vás někdo obsluhuje a řekne: jéé, vy jste krajani. Tam na mě dolehl věk, napadlo mne totiž, že být mi dvacet, tak bych tam snad na rok jel. Mně by se tam strašně líbilo. Chodil bych do školy, večer bych vypomáhal někde v hospodě. To je úžasná volnost a svoboda, to by se mi líbilo," přiznává Janda.

V Austrálii rocker zahrál také krajanům. "Pořád vystupuju s kapelou, tak jsem si taky vyzkoušel, jak to funguje, když hraju sám s kytarou. Párkrát mě o to někdo požádal, tak jsem si v české hospodě nebo v sokolovně, kde jsou typické symboly češství jako Hradčany, Masaryk nebo Karlštejn, zabrnkal," uvádí. Po návratu do Česka už se ale opět postavil mezi členy slavného Olympiku, rozjelo se totiž turné po českých městech.