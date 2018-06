Janda trénoval přebalovaní na dceři Elišce

"Já už to umím, Elišku jsem koupal a myslím, že mi to docela šlo. Já jsem celkově šikovnej na všechno," usmíval se Janda.

Jeho děti mu zatím dělají jen radost. Dcera Marta je úspěšná zpěvačka a Eliška přinesla vysvědčení se samými jedničkami. "Já jsem šťastný otec, obě dcery mi dělají strašnou radost. Je strašně příjemné, když dcera přijde v kvintě na gymnáziu a ukáže mi vysvědčení a tam jsou samé jedničky. Na to jsem nikdy nedosáhl," přiznal.

Jeho dcera své vysvědčení nepovažuje za tak velký zázrak. "Některé předměty mě baví, do školy dělám, to, co mám, učím se to, co mám, ale nějak to nepřeháním," říká skromně Eliška, která ale nemá v plánu jít ve šlépějích svého otce. Ten ji sice osobně učil hrát na kytaru, ale podle jejích slov jen krátce. "Hodin kytary bylo hodně málo, ale od září bych se měla učit na klavír. Ale vejšku zaměřenou přímo na hudbu asi dělat nebudu," řekla nejmladší Jandová.

Na svoji sestřičku, která přijde na svět koncem července se prý těší. "Jsem hrozně zvědavá, jak to bude probíhat. Když se sem dostanu, určitě se o ni budu nějak starat. Přebalovat plínky se mi asi chtít nebude, ale třeba chovat, to mě u dětí baví," plánovala sedmnáctiletá Jandová.

Jandova manželka už počítá dny do porodu, kdy přivede svému muži na svět dceru Anežku. "Jsem ráda, že je to holka, já jsem si holku vždycky přála a k ženský je to prostě parťačka," pochvalovala si Jandová. Janda tak bude mít doma učiněný harém. "K tomu ještě dvě feny, takže je to veselý. Ale on je zvyklý, co může dělat. Samozřejmě by si kluka přál, jako každý chlap, ale za holčičku je také rád," řekla Jandová na závěr.