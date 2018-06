Janda touží po své exmanželce

Začátkem prosince spolu oslavili 11. narozeniny dcery Elišky, pár dní nato seděli u štědrovečerního stolu a také nový rok vítali společně. Kdekomu to bylo jasné. Jandovi se k sobě vrátili! Jenomže z nedávné party TV Nova na Barrandově odjížděl každý zvlášť a také během večera spolu moc slov neprohodili.

Zaručené zvěsti o jejich společném soužití tak definitivně padly. "Jsme přátelé, máme se rádi a hlavně kvůli Elišce teď spolu trávíme spousty času. Nic víc v tom ale není," tvrdí Martina Jandová, reportérka pořadu Prásk!

Podle přátel z jejího okolí je to právě ona, kdo se návratu brání. "Petr by chtěl, ale ona do toho hned tak nepůjde. V tom domě na Propasti strašně trpěla. Cítila se tam totálně odříznutá od světa. Ona má úplně jiný životní styl," říkají. Janda se však nevzdává. Ale taky netlačí "na pilu". Přichází pouze se zajímavými nabídkami.

Před pár dny například Martinu pozval na výlet do Alp. A také jí a její dceři drží na Propasti vlastní pokoj. Měly je tam i v době, kdy rocker chodil s Alicí Fojtíkovou. Martina si ho však tenkrát příliš neužila. "Naši partneři byli žárliví a netolerantní, takže jsme se tenkrát vídávali míň," přiznává.

S Jandou prožila 13 let, z toho deset v manželství. Nakonec od něj odešla a měla vztah s autokrosovým závodníkem. Ani s ním už však dnes není. Nicméně do dalšího manželství se nehrne.