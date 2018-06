Janda se vrátil k bývalé přítelkyni

„Věděla jsem o tom, proto mě to nepřekvapilo,“ reaguje na zprávu Martina Jandová.

„S Petrem jsme trávili rodinné, takřka idylické Vánoce a probírali naši budoucnost. Pořád doufal, že se k němu ještě vrátím, a chtěl mít jasno. Já však už od našeho rozchodu věděla, že se k němu jako partnerka nikdy nevrátím. Nefungovalo by to. Byla jsem ale ráda, že se nám hlavně kvůli naší dceři Elišce podařilo vytvořit model fungující rodiny. Ale samozřejmě chápu, že Petr nemůže být sám a že k sobě potřebuje ženu, která o něj bude pečovat a žít s ním natrvalo.“

Janda se jí prý svěřil, že se mu nechce hledat někoho nového a zvykat si na něj. To je podle Jandové asi hlavní důvod, proč se vrací k Alici. „Zavázala se mu, že s ním bude na Propasti (Jandovo sídlo, pozn. red.) žít a starat se o něj. Na oplátku od něj očekává svatbu, aby měla záruku, že ji zase nevystěhuje jako loni v létě. A já? Budu se s ní snažit kvůli Petrovi i Elišce vycházet,“ tvrdí Jandová.

Se svým exmanželem se těsně před jeho odletem do Austrálie k celé situaci ještě naposledy vrátila. „Snažil se mi dát najevo, že má strach ze samoty, a nepochybuju o tom, že i ze stáří, bude mu letos už čtyřiašedesát. Měl dokonce slzy v očích. Zdálo se mi, že potřebuje utvrdit ve svém rozhodnutí. Jestli je to správné rozhodnutí, ukáže podle mne čas. Sám pozná, jestli mu přinese štěstí nebo ne. Ale upřímně bych mu ho přála. Snad ho jednou bude přát i on mně. Taky nechci zůstat sama, i když zatím nikoho nehledám.“

Petr Janda komentoval před rokem svůj rozchod s Alicí Fojtíkovou v tisku. Uznal, že pro něj byla příliš mladá, že se chtěla vdávat a mít dítě a po tom on netoužil. Svůj rozchod dokonce definoval jako „obrovskou úlevu“. I po jejím odjezdu do Ameriky, kam šla pracovat jako au pair, s ní byl však neustále v kontaktu. A ona se teď kvůli němu vrací domů o půl roku dřív, než plánovala.

Právě návratu Alice Fojtíkové pod Jandovu střechu, kde tráví dvanáctiletá Eliška každý víkend a kde je doma, se Martina Jandová trochu obává. „Pro mě se tím život nemění. Jsem samostatná a na Petrovi zcela finančně nezávislá. Bojím se jen, aby to nenarušilo vztah Elišky s tátou. Není z toho totiž zrovna nadšená. Když se tuhle novinu po Vánocích dozvěděla, byl to pro ni trochu šok. Zatím na to reaguje negativně a dala Petrovi najevo, že jí Alice nepřirostla k srdci. Dosud nebyla vystavena tomu, aby si musela zvykat na nějakou jeho partnerku. Petr mě v tomto směru požádal o podporu a já mu slíbila, že budu dělat všechno pro to, aby to Eliška zvládla. Bude to pro ni velká zkouška,“ míní.