Janda se diví: Moje bývalá zpívá

Protože reportérky příliš neholdují zimnímu období, byl mottem večera slogan „Tento způsob zimy zdá se nám poněkud nešťastným aneb Vraťte nám léto“. Pěvecké trio Berušky ve složení Lenka Hornová, Gábina Partyšová a Martina Jandová během večera zazpívaly, čemuž s údivem přihlížel Petr Janda.

Jednou ze zpěvaček totiž byla jeho bývalá žena, která nahradila pracovně vytíženou Lucii Benešovou. „To není možný, Jandová zpívá! A já vždycky tvrdil, že neumí ani intonovat,“ smál se. „V názoru na hudbu jsme si vůbec nerozuměli. Uvědomuju si, že to byl vlastně zásadní problém celého našeho manželství,“ nadsazovala Jandová.

Jako přítel je zřejmě Janda tolerantnější. Martinu dokonce upřímně pochválil. Za pár dní ho čeká další ústupek. Coby zapřisáhlý odpůrce McDonaldů totiž stráví oslavu dvanáctých narozenin jejich dcery Elišky právě nad hamburgery. Eliška od něj dostane dárek, ze kterého by měla mít velkou radost. Koupil jí mobil, jako má Sámer Issa, kterého zbožňuje.

Na večírek dorazil také Standa Dolínek, který s sebou přivedl tříměsíční štěně labradora, kterého dostal od své kamarádky k nedávným dvacátým narozeninám. Pro Jerryho byl ale pobyt v zakouřeném a hlučném prostředí utrpením, a tak se jeho pán nezdržel dlouho.

Vyvrcholením večera byl hříšný tanec Anife Vyskočilové, jež do Solidní nejistoty přijela rovnou v kostýmu břišní tanečnice, kterou hraje v divadelním představení Tanec mezi vejci. Pozvánky pro sebe a svého muže Ivana Vyskočila zapomněla doma a bodyguardi u vchodu ji nechtěli pustit dovnitř. „Nemohla jsem je přesvědčit o tom, že jsem na večírku součástí programu a že nejsem blázen, který běhá polonahý po ulici,“ vyprávěla Vyskočilová, která připravila Gábině Partyšové překvapení. Přivedla totiž na večírek svého kolegu z divadla, transvestitu Libora Landu, jenž má na svém repertoáru také zpěvačku Rebeku. „Slyšela jsem o tom, že mě někdo napodobuje, a byla jsem na to zvědavá. Je zajímavé pozorovat samu sebe,“ řekla Gábina Partyšová alias Rebeka, která měla další důvod k oslavě. Příští týden totiž zkolauduje nový dům nedaleko Prahy, který si nechala postavit s přítelem Josefem Koktou. „Nastálo se do něj přestěhují z Brna jen moji rodiče, já tam budu jezdit jako na chalupu,“ prozradila.

„Autorka“, moderátorka a dramaturgyně Prásku Lenka Hornová chystá na Nově další nový projekt. Zatím nese pracovní název „To nevymyslíš“. A o čem bude? „Jedná se o příběhy zpracované na základě diváckých námětů. Ty jsou vždycky oblíbené, protože jsou reálné,“ říká Hornová. V prvním z nich si zahrál hlavní roli studenta medicíny Ondřej Brzobohatý. Poprvé si tak vyzkoušel, co obnáší herectví, navíc po boku svého otce Radoslava.