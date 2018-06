Janda se chlubí s dcerou Anežkou, je prý nejhodnější na světě

"Ona snad nemá ani prdíky," diví se Petr Janda tomu, jak hodné dítě mu porodila o čtyřicet let mladší manželka Alice.

"Dokonce v Austrálii mě podezírali, že jí dávám něco do jídla. Ale ne, ona je takhle hodná pořád, skoro nepláče," řekla Alice Jandová.

S frontmanem legendární skupiny Olympic brzy oslaví páté výročí sňatku. Jako dárek si nadělí výlet do Paříže a svou malou dcerku vezmou s sebou. I když jí není ještě ani rok, procestovala Anežka už kus světa. S rodiči se podívala na Krétu, do Turecka a prožila s nimi i měsíční pobyt v Austrálii.

Dlouhý let ani časový posun nečinil tehdy půlroční dívence žádné větší obtíže. "Anežka snad ani nepostřehla, že se čas změnil. Nejhorší část letu byl Praha-Londýn, to se jí nelíbilo, to se vztekala. Ale téměř dvanáctihodinový let do Bangkoku a odtud pak do Sydney zvládla skvěle hlavně díky tomu, že vyšel na noc," řekla Alice Jandová.