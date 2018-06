Janda: S komunisty hlasovat nechci

Petr Janda Petr Janda s Andělem. Ministr kultury Pavel Dostál a Petr Janda. Olympic: Petr Janda. Olympic: Petr Janda. Olympic: Petr Janda. Petr Janda během pražské koncertu skupiny Olympic. T-Mobile Arena, Praha, 26. října 2002. Lucie Bílá a Petr Janda na vyhlášení ankety Český slavík 2002 ve Státní opeře Praha (7. prosince 2002). Slavnostní otevření hokejové haly Sazka - Ondřej Hejma, Petr Janda. Petr Janda se svou bývalou ženou Martinou Jandovou (vpravo) a jedenáctiletou dcerou Eliškou.

Já to prostě chci zkusit. Mě veřejné věci zajímají a vadí mi, že něco nefunguje tak, jak by mělo. A pokud k tomu budu v Senátu mít blíže, tím líp. Protože pak budu moci něco změnit, nebo se aspoň o to pokusit.Ne, to nehrozí, to určitě nehrozí. Čím více času strávím v Senátu, tím méně toho složím, takže to tak jako tak vyjde na stejné peníze. To byl váš nápad ucházet se o křeslo senátora? Můj nápad to rozhodně nebyl. Já jsem si tak v tom největším soukromí s podobnou myšlenkou pohrával, ale jsem poměrně plachý člověk, takže bych se o to sám asi nikdy nepřihlásil. Když mi to Nezávislí nabídli, tak jsem o tom dva měsíce přemýšlel a radil se s lidmi, co se v politice už roky pohybují. A samozřejmě také s kapelou.No, dalo by se říci, že jejich reakce byly zpočátku rozpačité, ale nakonec jsem se rozhodl, že do toho půjdu. Nejdřív jsem to samozřejmě oznámil kapele a žádné silné negativní tlaky proti tomu nebyly. To rozhodlo, a nabídku jsem nakonec vzal.Kapela je pro mě strašně důležitá. Kdyby se postavili jednoznačně proti, tak bych to nejspíš neudělal. Jak jsem říkal, vzali to rozpačitě, protože je to ze všeho nejvíc asi překvapilo.Vím oYvonně Přenosilové. Pak jsou tam další lidé, ale jejich jména neznám. Vím jen, že jsou to ve svých oborech špičky, co něco dokázaly.Já myslím, že si velice pečlivě vybírají, koho osloví, a koho ne. Jistě i v té mé branži jsou lidé, na které by se nikdy neobrátili. Takže to slavné jméno podle mě není jediné hledisko, které sledují, a tím sítem projdou jenom ti, o kterých jsou přesvědčeni, že by tu práci mohli dělat dobře. Že každý získaný mandát bude pro hnutí příjemný, je zřejmé, ale rozhodně si nemyslím, že to dělají proto, aby za každou cenu měli hodně mandátů, ale zároveň taky lidi, co by tam nic nedokázali. Já budu kandidovat jako nezávislý a nestraník, jen pod jejich hlavičkou. Nikdy jsem v žádné straně nebyl a nehodlám si tím ani teď kazit svůj životní postoj.Jestli to náhodou není trošku alibismus. Já si myslím, že se do toho prostě nikomu moc nechce. Ty pověsti o zákulisních intrikách a politikaření jsou někdy tak obludné, že by od toho člověk raději dal ruce pryč. Ale já nejsem z těch, co by do Senátu chtěli z jiných než veřejně prospěšných důvodů. Jiný důvod skutečně nemám a myslím si, že dobře znám tuhle zemi a že jsem v podstatě normální člověk. I já od státu někdy slíznu dopady politických problémů a spousta věcí mě štve. Ze své pozice toho teď mnoho nezmůžu, ale v Senátu bych mohl.To je špatné vyložení situace. To hnutí je spíše středové s mírnou výchylkou doprava, což napovídá, že to k ODS nebude mít daleko. Sympatizantem ODS tedy zůstávám.Levice mi blízká rozhodně není. To je pro mě partička, co jen rozhazuje naše peníze. Ten schodek rozpočtu, který pod sociálnědemokratickými vládami vznikl, je šílený.To je pro mě velký a zásadní otazník. Vůbec nevím, jak bych reagoval, kdybych se v klubu třeba nějakým nedopatřením sešel s komunistou. Já si vůbec nedokážu představit, jak bych s ním mohl komunikovat, nebo dokonce hlasovat. To říkám upřímně.Já myslím, že Nezávislí jsou novým hnutím s velkými ambicemi a že by v budoucnu chtěli i vládnout. A protože je to hnutí středu mírně doprava, je to i moje parketa. Aby nedošlo k omylu - já vládnout nehodlám.Já mám pocit, že v dnešní době nám může doktor Železný jako europoslanec hodně pomoci. A pokud uznávám presumpci neviny - a on odsouzen nebyl, tak ho berujako čistého člověka. Dokázal vytvořit zdaleka nejsilnější soukromou televizi v celé Evropě, a to je pro mě silný argument, proč takového člověka uznávat.To je těžké předvídat, ale když už do toho jdu, tak bych pochopitelně rád uspěl. A když neuspěju, tak se samozřejmě nic neděje a nebudu z toho mít žádné trauma. Prostě si řeknu, že se to nepovedlo - a takových věcí se mi v životě už nepovedlo tisíc. Já se dokážu rychle otřepat, a navíc mám svoji práci a povolání, jaké mám rád. Takže žádnou újmu cítit nebudu a nic se nestane.Nějaká jména už známá jsou. Pokud si vzpomínám, tak je to bývalý ministr životního prostředí Bedřich Moldan a pak ještě někdo, ale jeho jméno neznám.Tady v Jevanech mi všichni začali říkat senátore. A jinak ty reakce od známých a kamarádů jsou všechny pozitivní. Pravda ale je, že v novinách jsem si už přečetl nějakou kritiku.Určitě taky navštívím nějaké obce a města a možná i s kytarou. Protože jsem vášnivý mariášník, tak tam rozhodně uspořádám pár mariášnických večerů. Taky už jsem požádal agenturu, aby na Kutnohorsku udělala nějaký koncert, tak uvidíme, jak to dopadne. To by byl normální koncert Olympiku v rámci turné a ani neplánuju, že bych lidi nějak obtěžoval. Možná by se při tom rozdaly letáky a možná bych se pak s lidmi třeba sešel, ale Olympic do toho tahat nechci. Už jsem si někde přečetl, že chci po volbách kapelu zaměstnat jako své poradce. To rozhodně nehrozí, fakt.Částečně si ji budu hradit sám. Přemýšlím, že investuju tak sto dvě stě tisíc.To už se přetřásalo tolikrát. Navíc to není až tak jednoznačné. Pro Olympic byla sedmdesátá léta nejhorším obdobím v historii kapely. Ale samozřejmě počítám s tím, že na mě někdo něco vytáhne, že jsme hráli na sokolovském festivalu politické písně nebo že jsem podepsal antichartu. Já se proti tomu ani bránit nebudu. To jsou prostě fakta, která popřít nemůžu. Že by se objevilo něco jiného, to už ani není možné. Snad jen, že mě ve dvanácti letech kvůli kouření u školy vyloučili z Pionýra.Abych pravdu řekl, nemám na Senát jednoznačně pozitivní názor. Ještě toho moc neukázal, a to je pro mě výzva.Spekulovalo se o kultuře. To je předčasná otázka. Já jsem člověk širokého záběru a zajímá mě všechno a ve všem se aspoň malinko vyznám. Myslím, že nakonec čas ukáže, čemu se budu věnovat. Do kultury se mi příliš šťourat nechce, protože alespoň v té své branži cítím, že s kulturou je to celkem v pořádku. Je nezávislá, je svobodná a nic jiného nepotřebuje. Je spousta festivalů, je spousta nových kapel, co hrajou a prodávají desky. To je fajn. Takže bych si v Senátu raději vybral jinou oblast: namátkou třeba kriminalitu, justici nebo sociální politiku.To je těžký problém. Rozhodně si myslím, že deregulace nájmů měla být už dávno za námi. Vzpomínám si, že počátkem devadesátých let jsem byl pozván do jakéhosi diskusního klubu, kde jsem se sešel s tehdejším ministrem Dybou. Tam jsem už tehdy prohlásil, že jsem pro neregulovaný nájem. Bude to nějakých dvanáct let a stejně se k deregulaci ještě nikdo neodvážil. Ona je pravda, že lidé jsou chudí a nemají na to, ale na druhou stranu je spousta majitelů domů, kteří vlastně dotují stát a jeho bytovou politiku. Nesmějí vybírat tolik, aby svůj dům dali dohromady, a to je špatně. Navíc to tlumí trh s byty a podporuje černý bytový trh.Daně? To je naprostá katastrofa! Já si myslím, že pro střední podnikatele je to strašný balvan, který nejsou schopni utáhnout, takže rozvoj zdejší střední vrstvy je tím strašně brzděný.To máte pravdu. Já už jsem požádal o starobní důchod, ale asi se mě moc týkat nebude. Předběžně mi nabídli osm až devět tisíc měsíčně, takže je mi jasný, že se budu dál živit hraním a muzikou. Důchody jsou skutečně malé, ale zvyšováním daní to nezachráníme. Důchodová reforma je nutná, ale nelze to řešit tím, že bohatým vezmeme a chudým rozdáme. Tak se chovali lapkové a Jánošíci, ale v 21. století taková politika nemá co dělat.No samozřejmě! Já jsem naprosto tolerantní člověk. Vždyť v showbyznysu je tolik všelijak zvláštních skupin a lidí různých sexuálních charakterů! Se všemi jsem vždycky normálně komunikoval a nikdy mi to v nejmenším nevadilo. Chápu, že existují lidé, co se toho nějak pudově obávají, ale to je nesmysl. Prostě je to odlišnost jedince. Jak jsme každý jiný navenek, tak můžeme být a jsme jiní i uvnitř. Je třeba si na to zvykat. Odpor vůči homosexuálům u mě hraničí s rasismem.Ježišmarjá, já strašně fandím Evropské unii. Třeba nedávno jsem si přečetl, že nějaký Čech rozjel podnikání v Rakousku, že se mu tam daří a že má rakouské zaměstnance. Tak to jsem zaplesal.Abych pravdu řekl, tak jsem z toho trošku vystřízlivěl. Měl jsem zprvu pocit, že Saddám Husajn už potřebuje nakopat zadek za to, jak lidi týral a jak vládl. Když teď ale vidím, jak to tam vypadá a jak bude obtížné zavést v Iráku alespoň nějakou demokracii, tak přemýšlím v širších vazbách. Vývoj mě trochu zviklal a myslím, že úsudek by si měl člověk dělat vždycky trochu později. Málokdo umí dokonale předvídat.No samozřejmě. Naše sezony kopírují školní rok a na ten příští už mám plný diář. Olympic je pro mě stále velké štěstí, velká radost a velká láska.Bohužel jsme se nesmířili. Je mi to líto, ale je to zeď, kterou mezi nás postavil a kterou nedokážeme překonat. Já možná ano, on ne. Jsem smířlivý člověk, napsal jsem mu několik dopisů, rád bych se s ním i sešel a probral to, ale asi to nepůjde. On mně a bratrovi Jirkovi v restituci ukradl náš společný dům. Maminka ho o nápravu prosí i v závěti, ale on na to neslyší. Já neprahnu po majetku, ale tohle se prostě nedělá.Nějak podvědomě cítím, že se to blíží, že to prostě jednou přijde, ale ti fanoušci nám dávají opravdu hodně síly. To jsou věci, které člověka přinutí, aby o nějaký ten měsíc déle hrál. Říkám měsíc, toho si všimněte...