Janda má pech. V X Factoru vyhazuje talenty, doma musí jíst zeleninu

Z jedenácti semifinálových skupin mohly do finálových kol postoupit jen čtyři a to byla pro frontmana skupiny Olympic skutečná muka. "Jsou to hrozný nervy. Máte tam výborných jedenáct skupin a víte, že těch sedm je blbost vyhazovat," říká Janda.

Nakonec se musel nějak rozhodnout a zvážit všechna pro a proti. "Začal jsem to brát komplexně, tak, aby tam byli kluci, holky, velké kapely i malé kapely. Divoké kočky a All X jsem měl vybrané hned a zbylé dvě kapely jsem vybral adekvátně k nim. Bylo mi třeba jasné, že už to nemůže být šestičlenná kapela a podobně."

Nervozita bude v X Factoru stoupat. Finálová kola totiž vypuknou již v neděli 23. března a Janda si v soubojích s dalšími porotci Gábinou Osvaldovou a Ondřejem Soukupem, před kterými bude své ovečky obhajovat, ještě nervů užije. V pražském Retro Music klubu zatím panoval klid, o nic totiž nešlo, představeno tu bylo slavnostně jen všech dvanáct finalistů prvního ročníku hudební soutěže X Factor.

Mladý trenér manželství neohrozí

Na růžích nemá Janda zrovna ustláno ani doma. Jeho manželka Alice totiž začala cvičit a má upravený jídelníček, takže se servíruje většinou zelenina a mezi ní Jandova neoblíbená brokolice. "Alice mi dělá brokolici a já to nesnáším," říká s odporem zpěvák.

Cvičení v posilovně také není nic pro něj, raději má tenis. Na strojích ho naštěstí jeho žena cvičit nenutí. Sama si ale v posilovně dává do těla už přes měsíc třikrát v týdnu a rozhodně nic nešidí, dohlíží na ni totiž trenér. Jmenuje se shodou okolností také Petr, je o dost mladší, ale její Petr prý může být klidný. "Můj trenér má přítelkyni, pracuje tam taky jako trenérka, takže nás má pod kontrolou," dodává se smíchem Jandová.