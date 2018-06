Janda: Já prodávat Olympic, tak hrajeme zadarmo

* A co zisky z desek?

Pohybují se od pěti procent asi do čtyřiadvaceti, to je strop. Ale aby lidi nemysleli, že když se deska prodává za 290 korun, má z toho 20 procent interpret. Má to z PPD, tedy ceny desky, která vyjde z vydavatelství, což je zhruba polovina prodejní ceny. Čili když deska stojí 290, tak PPD je 150 korun. Až z nich jdou procenta interpretovi a autorovi. A interpretům se ještě srážejí nějaká procenta na reklamu, na klip a tak, podle dohody. Čím slavnější interpret, tím má to procento vyšší. My už se pohybujeme u stropu.

* O jiné peníze asi jde na soukromých večírcích?

To je takové pro kapelu nic neříkající vystoupení, opravdu jenom kšeft. Odvedeme tam samozřejmě stoprocentní práci a taky si ji necháme dobře zaplatit. Ale to není cesta, jak kapela vyroste.

* Chtěl vás někdy někdo za každou cenu?

Stává se to, když se sejde víc večírků najednou. Když řekneme, že už někde hrajeme, tak se nás snaží přeplatit. Ale my většinou jedeme tam, odkud nás pozvali první. A suma? Co si tak pamatuju, taky nám dali 350 tisíc za hodinu nebo čtyřicet minut hraní.