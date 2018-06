Janda chce mít pokračovatele rodu

"Máme se s Alicí krásně. Neustále cestujeme, jezdíme na návštěvy, spíme v příjemných hotelích a prostě si to užíváme. Od svatby jsme najezdili asi už pět tisíc kilometrů. Líbí se nám všude, ale nejvíc nás nadchl Český Krumlov. Tam jsme byli dokonce dvakrát a úplně nás oslnila tamější romantika a úžasná architektonická scenérie města. Za totality to byla chátrající troska k odpisu, ale teď Krumlov doslova rozkvetl," svěřil se Petr Janda.

Hudebníka už v minulosti postihlo několik smutných událostí, které poznamenaly jeho život. Po mnoha letech se cítí konečně šťastný a je přesvědčen, že osud mu už nadělí pouze příjemné věci.

"Po tom všem, co jsem už zažil, vím, že se v životě může přijí jakýkoliv zvrat. Snažím se ale na to nemyslet a jsem prostě šťastný. S manželkou už plánujeme děti. Alice by chtěla holčičku. Já bych si zase velice přál kluka, protože mi syn zemřel a není tady nikdo, kdo by zachoval náš rod a moje jméno. Všechno ale necháme na Pánu Bohu a dáme věcem naprosto volný průběh," prozradil Petr Janda.

"Alice je báječný člověk. Jsem rád, že jsem si okamžitě porozuměl také s jejími rodiči. Jsou to báječní lidé i příbuzní. Alicin tatínek nám chce zaplatit svatební cestu a když nám řekl částku, kterou do ní chce investovat, vyrazilo nám to dech. Klidně bychom se mohli vypravit i do Antarktidy. Plánujeme expedici do Mexika nebo na Madagaskar, ale až příští rok v zimě. Letos pojedeme jenom na krátkou svatební cestičku na Ibizu, kde budeme týden odpočívat," dodal.