Janda bude počtvrté otcem, manželku obdaroval autem

Jandovi se snažili o dítě již nějaký čas. Když jim to nešlo přirozenou cestou, zkoušeli to pomocí metody umělého oplodnění. Jandová tímto způsobem sice dvakrát otěhotněla, pokaždé ale o miminko záhy přišla. Druhý potrat už se podepsal na vztahu mezi mladičkou Alicí a zkušeným rockerem, dostavila se klasická manželská krize. K početí Jandova čtvrtého potomka nakonec došlo přirozenou cestou.

"Asi jsme na to přestali tolik myslet a bylo to, manželka je teď ve čtvrtém měsíci těhotenství. Dlouho jsme to tajili, báli jsme se, aby to vyšlo. Bojíme se samozřejmě i teď, ale první kritické tři měsíce jsou za námi, tak jsme o něco klidnější. Alice má už malinkaté bříško a ukrutně se na miminko těší. Krize je zažehnána a my jsme zase jako dvě hrdličky," líčí Janda.



Petr Janda s dcerou Martou a manželkou Alicí

Za radostnou novinu svou ženu hned obdaroval, koupil jí Mercedes B, kam se jí pohodlně vejde kočárek, miminko i psi.

A co by si frontman Olympiku, který má dvě dcery a který přišel svého času o dospělého syna, přál? "Alice by chtěla holku, já zase kluka. Mám v hlavě, že by mi to nahradilo toho Péťu. Ale když to bude krásná holčička, budu samozřejmě také spokojený."

Manželé museli zrušit plány na letošní rok, především cestu do Austrálie, kterou plánovali v únoru. Místo toho vymýšlejí, jak nejlépe a prakticky uzpůsobit dům pro dva dospělé, dva psy a dítě. "Přestavujeme ložnici, už jsme zadali truhláři nákres, jak by to mělo vypadat, a on nám vyrábí nábytek," uzavírá zpěvák.