Šílená Kratochvílová vyděsila kolegy, skočila během natáčení do Vltavy

Kratochvílová je nejbizarnější postavou českého showbyznysu. Svými módními kreacemi může směle konkurovat Lady Gaga, svým chováním je ale ještě větší UFO.

V pořadu Což takhle dát si VIP, kde se známé osobnosti zvou vzájemně na večeři, připravila svým hostům palačinky, které nežral ani její pes. Během natáčení předváděla takové kousky, že se televize Barrandov rozhodla je sestříhat a vydat jako speciální pořad s názvem Což takhle dát si Janu Kratochvílovou, který odvysílá v úterý večer.

Tam diváci uvidí i situaci, kdy se zpěvačka rozhodla projet na šlapadle po Vltavě. Herec Lumír Olšovský měl o ni strach a snažil se ji přemluvit, aby se sama na řeku nepouštěla. To ale Kratochvílovou rozčílilo.

"Co se mi pletete do mého života? Nechte mě být a neomezujte mě," řekla mu.

"Měl jsem strach, protože ten bláznivý nápad by mohl skončit špatně, ta voda nebyla vyhřátá, tak jsem se rozhlížel, kdo by jí mohl skočit na pomoc," vysvětlil Olšovský a s hrůzou sledoval, když Kratochvílová nakonec ze šlapadla seskočila do studené vody.

Lumír Olšovský ji svou starostí rozčílil.

Začal si svlékat kabát, aby ji případně pomohl, ale zpěvačka se nedala a připlavala se šlapadlem až k molu.

"Co všechno jsem si vyslechla, že nesmím vstoupit do Vltavy. Chudák Vltava. Já do ní musela vstoupit, abych jí dala sebevědomí," vysvětlila Kratochvílová.

Když z řeky vylezla, nešla se převléct a celá mokrá šla na večeři k Daniele Šinkorové.