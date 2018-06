Táta asi bude mé nápadníky odhánět, řekla v Rozstřelu Jana Tvrdíková

„Někdy lidi mají kvůli tátovi předsudky. Ve škole si na začátku moje kamarádka myslela, že budu trošku blbá, namyšlená, ale pak zjistila, že nejsem. V době, kdy byl táta ministr nebo šéf ČSA, jsem byla malá. Nemůžu se k jeho věcem vyjadřovat,“ řekla vítězka světového finále soutěže modelek.

Jaroslav Tvrdík je nyní předsedou představenstva Slavie a samozřejmě fotbal řeší i doma. „Fotbal je u bráchy a tatínka téma číslo jedna. U mě a mamky méně. Chodíme na Slavii. Dobrovolně. Fotbalisté mě ale nepřitahují,“ prozradila Jana Tvrdíková.

Modelka oslaví v prosinci 16. narozeniny a to jí otevírá cesty například na mola do Paříže. Ráda by se také objevila na přehlídkách v New Yorku a fotila pro Vogue.

Brunetka prozradila, že momentálně není zadaná, ale případní zájemci to zřejmě nebudou mít lehké. „Myslím, že táta je bude odhánět. Je přísný, ale podle toho, o co jde. Dohled od rodičů i v kariéře budu mít napůl od obou. Do první destinace asi poletím s maminkou, aby mi pomohla, kdyby bylo potřeba,“ prohlásila.



Podle Jany Tvrdíkové se v modelingu nehledí moc na váhu, ale na míry, tedy prsa, pas, boky. „U mě to ale není moc velké číslo,“ dodala se smíchem modelka, která při 178 centimetrech váží 51 kilo. Anorexie jí však prý nehrozí. „To není můj případ, ale některé holky k tomu mají sklony. Ono se zdá, že když jsme hubené, že nejíme. Ale není to pravda.“



V rámci své profese se těší hlavně na cestování. „Modeling je složitý, někdy i těžký, ale nebrala bych to jako jednu z nejtěžších prací. Těžké jsou například tréninky choreografií, časové posuny, člověk má málo času, každou chvilku se děje něco jiného,“ míní Tvrdíková, kterou už ve 14 letech oslovili, jestli nechce zkusit dráhu modelky.

„Nakupovaly jsme s kamarádkami. Smála jsem se, když se mě ptali, jestli nechci být modelkou, že jsem krásná. Připadám si jako normální člověk, ale ne tak krásná, abych mohla být modelkou. Brala jsem to trošku jako vtip. Nejdřív jsem řekla, že ne, že jsem ještě moc mladá. O rok později mě známá dokopala jít na casting. Byla to legrace a vyšlo to.“

Jak sama říká, na světovém finále nejspíš zaujala přátelskou povahou a možná také charizmatem. „Dle mého názoru mi nepřišlo, že bych tam mohla mít vůbec nějakou šanci. O vítězkách rozhodoval celý tým profesionálů, tak je možné, že jsem mohla zaujmout svojí povahou, jelikož jsem přátelská a chci pomáhat lidem,“ řekla Tvrdíková o svém vítězství v Lisabonu.

Sama o sobě říká, že není dokonalá. Nespokojená je s hodně věcmi a vždycky je prý co zlepšovat. Přestože má nyní otevřené dveře do světa modelingu, je pro ni důležité dodělat školu. „Rodiče jsou zastánci toho, že na prvním místě musí být škola a až potom záliby. Takže pokud mám dobré známky ve škole, nemají s tím problém,“ říká. „Věřím, že mi přátelé vítězství v soutěži přejí, ale najde se i pár lidí, kteří trošku závidí.“

Jana Tvrdíková letos na podzim zvítězila v národní soutěži Schwarzkopf Elite Model Look. Řekla tehdy, že jejím koníčkem je sport, že se učí jazyky a jejím vzorem je Barbora Podzimková, která předloni také vyhrála světové finále soutěže. V roce 2013 soutěž vyhrála rovněž Češka, a to Eva Klimková. Před nimi vyhrály světové finále Linda Vojtová v roce 2000 a Denisa Dvořáková v roce 2006.