Nejlépe se mi hrála teta Kateřina v Saturninovi, říká Jana Synková

Herečka Jana Synková se z bezmála stovky filmových a seriálových rolí nejvíce proslavila v Saturninovi a v komediálních trilogiích Babovřesky a Byl jednou jeden Polda. V létě měla premiéru komedie Chata na prodej, kde si zahrála roli babičky.



Jak dokáže introvert jako je Jana Synková přesvědčivě zahrát nejrůznější energické babizny?

„V divadle se traduje taková omšelá věta, že herec hraje nejlépe to, čím sám není. Takže ono na tom asi něco bude. Na DAMU nám profesor Nedbal říkal, že krok na jevišti je jako krok do jiné dimenze a že v tom okamžiku je všechno jinak. Tak jsem to přijala a vyhovuje mi to,“ svěřila se herečka. „Vyloženě s chutí jsem hrála tetu Kateřinu v Saturninovi. Takových rolí je málo. Úplně dokonalých tvarem, navíc ta vizáž první republiky,“ říká.

S manželem Janem Schmidem (82) vychovala Synková dvě děti. Dceru Janu a syna Jakuba. Schmida potkala v roce 1969, kdy přišla do Ypsilonky. Kromě vzhledu ji prý zaujal tím, že se s ním nikdy nenudila.

„Potkali jsme se náhodně v autobuse. Přisedl si ke mně a během jízdy mě pozval k nim do divadla na představení Carmen nejen podle Bizeta, slavnou inscenaci. Šla jsem tam tenkrát celkem s nechutí, ale úplně jsem tomu pojetí divadla propadla. Láska na první pohled,“ vzpomíná herečka.

U manžela prý bylo těch pohledů víc, ale ten první tam zaručeně byl. „Baví mě svým humorem a přístupem k životu, protože má zvláštní optimistický dar, že všechny bolesti a nepříjemnosti je nutno překonat a jít dál. Hodně spolu mluvíme, ale někdy spolu umíme i hodně mlčet,“ přiznává Synková.

