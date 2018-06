Švandová: Stáří je dobré. Člověk musí pro sebe něco dělat, aby byl fit

„Když někdo zraje jako víno, a věkem je to s ním lepší a lepší, bývá to někdy velká dřina. Stáří ale vlastně musí být v něčem dobré a člověk alespoň něco pro sebe dělá, aby se udržoval v dobré formě a aby se na něj dalo koukat,“ míní herečka.

Pro Janu Švandovou je prioritou především zdraví. „Když to zdraví není, tak je pak v životě všechno mnohem těžší. Já se snažím pracovat, být mezi mladými lidmi, dělat to, co mě baví a věnovat se sama sobě,“ přiznává.

Letos sice měla kulaté narozeniny, které však vůbec neřešila a nebrala to ani nijak tragicky. Prostě se s tím smířila. „S věkem se člověk musí vyrovnat, protože nakonec to potká každého. To moje číslo je šílené. Pamatuji si, že když mi bylo 20 nebo 30, tak pro mě člověk kolem 70 byl vlastně mrtvý. Díky tomu, že dnes se ten věk prodlužuje, tak když vidím Soňu Červenou, říkám si, že mám ještě spoustu krásných let před sebou,“ prohlásila.

Život si Jana Švandová užívá plnými doušky, a to nejen v práci, ale i v soukromí. Štíhlou postavu si prý udržuje sportem. „Hlavně je to golf, při něm se nachodím někdy až desítky kilometrů. Cvičím, plavu a miluji masáž, která mi rozproudí krev v žilách. To je něco, bez čeho se neobejdu,“ prozradila s tím, že diety nedrží. Říká, že stačí, když se člověk nepřejídá. Přiznala ovšem, že někdy „zhřeší“ a dá si knedlo vepřo zelo a pivo.



Jako každá žena, i herečka miluje módu. Když byla mladší, nosila hodně šaty a sukně. Dnes v jejím šatníku dominují spíše kalhoty. Má ráda sportovně-elegantní módu. „Jako všechny ženy, i já mívám pocit, že nemám co na sebe,“ prohlásila se smíchem a dodala, že si občas nechá poradit od stylisty. „Oblíbila jsem si Martina Gruntoráda, je to velký sympaťák a navíc mi vždy skvěle poradil. Dokonce mě oblékal i do filmu a já se v něm cítila jako královna.“



A čím kdysi herečka okouzlila svého muže? „Možná smyslem pro humor. Myslím si, že ten je u partnerů strašně důležitý. Také dokázat se občas i shodit, přijmout různé výtky a hlavně tolerance. Ta je hrozně důležitá,“ dodala herečka, která aktuálně hraje ve hře Parfém, kterou uvádí zcela nové Divadlo Radka Brzobohatého.