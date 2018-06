Jana Švandová: Vyzkoušela jsem krém z předkožky, manželovi to smrdělo

"A protože já musím všechno vždycky vyzkoušet, tak jsem si to koupila. Pak jsem se namazala krémem a šla spát. A přišel manžel a ptal se: Miláčku, co to tady tak strašně smrdí? Tak jsem odpověděla, že to jsem já," řekla herečka.

Recept Jany Švandové na krásu je prý jednoduchý, třeba si užívat život. Herečka prozradila, že nejlepší věk pro ni byl po čtyřicítce.

"Něco jsem už pro sebe musela dělat, abych se udržovala, ale bavilo mě to, protože mi lidi říkali: Ty už jsi stará, ale přitom vypadáš dobře," řekla třikrát vdaná Švandová.

"Můj spolužák z gymplu Jirka Bartoška nechápe, že herečka může udělat to, co já, a na téma mého manželství říká: Ty ses rozvedla s plastickým chirurgem, pak s filmovým producentem, aby sis vzala developera," prohlásila.

Jana Švandová prozradila, že o sebe pečuje i díky Janu Krausovi. "Poprvé jsme se viděli v kavárně Slávie a ty jsi tam seděl s Michalem Pavlatou a hrozně jste machrovali. Nějak jste se snažili zaujmout svými řečmi, ale mě to vůbec nezajímalo. Pak jste řekli něco, co mě dostalo: Zeptali jste se mě, jestli vím, že mi roste knír. A já znervózněla a hned jsem šla na záchod se podívat, jestli to je pravda. A zjistila jsem, že ano. Takže jsem na tom začala pracovat a díky vám dnes ten knír nemám," řekla.

Herečka zvažuje Vánoce v Pákistánu, kde její syn pracuje jako humanitární pracovník. Žije tam se svou ženou a s dcerou.

Jana Švandová, Stanislav Diviš a Jakub Vosáhlo v Show Jana Krause

"Jsem trochu nervózní, když o nich třeba týden neslyším, protože to je samozřejmě nebezpečná oblast, ale jsem na něj hrozně hrdá, že se věnuje téhle práci," dodala Švandová.

Pozvání na červenou sedačku do Show Jana Krause přijali také výtvarník Stanislav Diviš a mentalista Jakub Vosáhlo.