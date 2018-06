Přiznání Jany Švandové: U zkoušek jsem dráždila krátkými šortkami

Potkáváme se v Karlových Varech, které 50. ročník festivalu oslavují retrem. Už se vám stalo, že jste něco ze svého staršího šatníku opět provětrala?

Starší šaty už neobléknu, ale mám jedny boty na vysokých podpatcích, které jsem nosila jako mladé děvče a vidím, že se to nosí, ale já sama bych v tom už nezvládla chodit, protože je to pro mě náročné. Ne že bych nechodila nebo se nějak belhala, ale ta noha v tom bolí. Mně se ta móda líbila, byla ženská a ráda se dívám na děvčata, která to nosí.

Vrací vás to do mládí?

Jistě. Když je vidím v šortkách nebo v širokých sukních, tak si vzpomenu, jak jsem šortky nosila na zkoušky na JAMU a provokovala tím profesory. Někdy to vyšlo, někdy ne. Je to hezká móda, pro muže je hodně dráždivá a často nevědí, kam s očima.

Nedávno jste měla výraznou roli v seriálu Až po uši, kde jste hrála herečku, která absolutně nezvládla stáří. Jak to má Jana Švandová?

Jsou různé historky o různých herečkách, které špatně dopadly, které pily nebo tragicky zemřely. Myslím si, že nejtěžší je pro ženy vyrovnat se právě se stárnutím. Když to nějaká žena nezvládá, tak propadá depresím a pije a někdy neskončí dobře. Je těžké si uvědomit, že i když člověk stárne, pořád stojí za to žít a ten život si užívat.

Vy jste nějaké podobné splíny měla?

Noooo... byly malé, nic vážného.

Jste rovněž dvojnásobnou babičkou. Ta role vám sedí?

Na to jsem byla moc pyšná, řekla bych, že je to jedna z nejkrásnějších rolí, která mě potkala. Jistě, když byly srazy spolužáků a vrstevnicím bylo kolem padesátky a už měly vnuky, tak jsem si klepala na čelo a říkala, jak je to hrozný. Dnes to tak opravdu nemám. Jsem šťastná babička.

Pro herečku bývá těžký přechod i v pracovní oblasti, kdy se najednou objevují role maminek a babiček. Dostáváte je i teď?

S tím jsem neměla problém. Nehraju klasické pohádkové babičky, ale hraju babičky, které jsou trochu divočejší, extravagantnější, znám spoustu takových babiček a tak se mi to líbí. Nijak výrazně jsem to ale v rámci své profese neřešila.

V Karlových Varech jste stálý host, co s nimi máte spojené?

Mám to tu moc ráda. Filmy točím, točit doufám budu, v létě mě čeká snímek Jak se zbavit nevěsty, je to letní komedie, a Karlovy Vary jsou jednak moje mládí, moje stáří, moji přátelé, a hlavně se na ně všechny těším, že je zase uvidím. Jsem na Jirku Bartošku i celý jeho tým pyšná, každý rok je to lepší a lepší. A když mi někdy Vary nevyjdou, jsem nervózní a mám pocit, že jsem o něco přišla.