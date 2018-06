Kvůli jízdě metrem se mi posmívali, říká Jana Švandová

Jak si užíváte letošní léto? Byla jste se tradičně podívat i na filmovém festivalu ve Varech?

Většinou jsem byla ve Varech na festivalu skoro celou dobu, ale tenhle rok jsem sice dorazila, ale byla jsem tam docela krátce, i tak jsem stihla vyrazit na filmy.



A co nějaká dovolená?

Mám divadelní prázdniny, takže jsem se podívala do Řecka. A trochu i pracuji, protože nastupuji do jednoho seriálu. A odpočívat budu i na chalupě.



Budete mít na starosti i vnoučata?

Ano, mám i babičkovské povinnosti. V srpnu ke mně na chalupu přijíždí vnučky. Takže se moc těším. Ale to nejsou ani moc povinnosti, jsou to hlavně radosti. Já jsem vždy hrozně ráda, když je mám.



Rozmazlujete vnoučata víc než vlastní děti?

K vnoučatům přistupuji trochu jinak. Hlídání je velká zodpovědnost. Ale já se musím přiznat, že je rozmazluji. Nevychovávám je. Tohle nechávám na rodičích.



Jaký máte s vnoučaty na chalupě program?

S mojí starší vnučkou blbneme. Hrajeme různé hry. Dokonce hrajeme i různá představení. Já mám k těm komediálním blbostem vztah, takže to baví nejen je, ale i mě. Když babička dělá blbosti a vymýšlí převleky, tak jsou vnoučata v sedmém nebi.



Váš syn žil dlouhou dobu v zahraničí. Už je zpátky v Čechách?

Už ano. Předtím jsem za nimi nemohla jezdit, takže se nám stýskalo. Byla jsem za nimi jen jednou, protože bydleli v Pákistánu, kde byli pracovně. Byla jsem tam jednou a stačilo mi to. Teď jsou naštěstí tady a nějakou chvíli tu snad budou. A jsem ráda, že vnučka začíná mluvit česky. Chodí do školky, kde se mluví anglicky i česky. Její maminka je totiž Angličanka. A já se s ní snažím mluvit česky. Je prima, že pochytává jazyk.



Jak jste s vnučkou mluvila předtím, než se začala učit česky?

Já jsem s ní mluvila česky stejně jako můj syn. Rozuměla nám, ale odpovídala nám anglicky.

Co máte teď pracovně v plánu? Rýsuje se nějaký film?

Zatím žádný film a o divadlu moc nechci mluvit. Dokud to nemám podepsané a černé na bílém, tak o tom raději nemluvím, abych to nezakřikla. Jinak mě čeká dost představení, takže mohu upřímně říct, že mi to stačí. Já jsem ráda, když pak mám volný čas sama pro sebe a své koníčky.

Dovede si představit, že byste s hraním definitivně sekla?

Dokud to půjde, tak budu tuto profesi dělat. Je to strašná nuda jen sedět doma a nic nedělat.

Konzultujete pracovní nabídky doma s manželem?

To ne. Manžel to nechává vždy na mě.

Pomohla vám někdy v něčem sláva?

Většinou mi to pomohlo v tom, když jsem se chtěla dostat někam, kam se dostávalo velmi špatně. Lidé na slavné jméno slyší. Víc vám to otevře dveře.

A odpustila vám někdy třeba policie pokutu?

S policií to bylo tak, že pokutu jsem dostala stejně, ale byla menší.

Zvykla jste si po letech hraní na popularitu?

Už ano. Lidé jsou většinou milí. Když je někdo sprostý, tak se snažím dělat, že to neposlouchám. Mnohokrát se mi samozřejmě stalo, že lidé měli hloupé řeči a nevhodné poznámky.

Využíváte k přepravě po Praze dopravní prostředky, nebo právě kvůli lidem raději jezdíte autem?

Do divadla jezdím metrem, protože to je jediný dopravní prostředek, který vám umožní být někde včas. A když je naše divadlo v centru, tak je zbytečné jet autem, protože se tam i špatně parkuje. Jednou jsem jela metrem a nějaká paní mě napadla. Začala se mi posmívat, že musím jezdit metrem, že na tom asi budu hodně špatně. To bylo nepříjemné, ale jinak si na sebe vezmu brýle a dělám, jako bych tam ani nebyla. Pokřikují na mě čas od času hlavně puberťáci.