Jana Švandová má ráda červenou

Jana Švandová a Jan Čenský na módní přehlídce

"Já mám ráda především módu sportovně elegantní, která mi vyhovuje, je praktická, pohodlná a nekomplikuje mi život v denním shonu. V tomto pochmurném podzimním období dávám přednost světlejším barvám. Červenou mám vždycky ráda, i když se říká, že nepřináší štěstí," řekla Jana Švandová."Moje oblíbená je i béžová. Vlastně mohu říci, že upřednostňuji takovou barvu, na kterou mám momentálně náladu a z které mám dobrý pocit!"Co se týče bot na vysokých podpatcích, ty nosí Švandová k večerním toaletám. Většinou se pohybuje na podpatcích střední výšky, aby se jí v nich dobře chodilo a nebolely nohy.Každý, kdo přehlídku sledoval, nutně ocenil štíhlou, přitažlivou postavu Jany Švandové. "Teď žádnou dietu nedržím a dokonce jsem dnes před přehlídkou snědla dva koláče a kus pizzy. Takže na to, že dělám manekýnu, bych asi takhle jíst neměla. Snažím se spíše udržovat si postavu pohybem. Občas cvičím v posilovně, nebo plavu. A hlavně se věnuju golfu - ten mě udržuje v kondici," objasnila Jana Švandová tajemství svých štíhlých tvarů.Jak se herečka svěřila, k předvádění módy si odskakuje ráda a není to proto, že by neměla dost své herecké práce. Hraje v pražském Divadle bez zábradlí, v muzikálu Starci na chmelu, zkouší v muzikálu Kleopatra a o prázdninách dokonce točila film se slavným francouzským šansoniérem Charlesem Aznavourem.