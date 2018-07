Být babičkou je má nejkrásnější životní role, míní Jana Švandová

Filmové Vary 2018 Sledovat další díly na iDNES.tv

Na 53. filmový festival do Karlových Varů zavítala i herečka Jana Švandová. S manželem Pavlem Satoriem letos oslavila dvacáté výročí svatby. „Jsou to naše líbánky,“ prohlásila Švandová.

Za herečkou dorazily vnučky a nechyběli ani její snacha a syn Hubert. Přítomnost dvou holčiček Švandovou nabíjela energií. „Já jsem strašně ráda, protože moje malé princezny se na to hrozně těšily. Pořád mě prosily, abych je vzala s sebou a moc si to tady užívají,“ pochvalovala si.

Na roli babičky se herečka vždy těšila. „Je to moc hezké mít takové pokračovatele rodu. Jsem šťastná babička. Užívám si, a když mám čas, tak jsem s děvčaty. Bohužel toho času moc není. Ale když to jde, tak je to fajn. Nejraději vyrážíme do cukrárny na zmrzlinu nebo děláme blbosti. Řekla bych, že být babička je má nejkrásnější role, která mě potkala,“ řekla s nadšením a dodala, že se nebrání oslovení babičko.

Aby si vnučky užila co nejvíce i na festivalu, zašla si Švandová na film předtím, než za ní přijely. „Chtěla jsem mít čas právě na ně. V létě totiž pojedou do Anglie za druhou babičkou. Ale jinak žijí v Čechách, v Praze. Vrátili se totiž z Pákistánu a syn dostal práci ve své domovině, což jsem moc ráda,“ upřesnila.

Jana Švandová

Švandová se stará o holčičky především přes den, jelikož ji zaměstnává nejvíce divadlo, které se hraje až v pozdějších hodinách. „Já jsem taková ta babička, která pro ně jezdí do školy, vyzvedává je. Večery moc hlídat nemůžu, protože hraji. Ale jak to jde, jsem nejraději s nimi,“ vysvětlila.

Přestože vnučky budou část léta v Anglii, odkud pochází snacha Švandové Klara, vyhradila si i ona čas na hlídání a dovolenou. „S holčičkami pojedeme společně do Chorvatska. Strašně se těšíme. Budeme u moře, opalovat se, stavět si hrady. Už aby to bylo. Já pak ještě vyrazím na chalupu, kam holky taky za námi přijedou,“ dodala.