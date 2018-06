Víznerovy ženy Šulcová a Křížová na oslavě: Máme společnou postel

"Odpočíváme, užívám si to. Jana mi tenhle pobyt v Karlových Varech nadělila k narozeninám," objasnila Vendula Křížová, která do centra filmového svátku přijela oslavit 41. narozeniny. Bez muže i bez dětí.

"Tady je to úplně jiné. Člověk opustí povinnosti a jediné, co ráno řeší je to, jestli si dá takovou masáž, nebo takovou. Pak co si dá k snídani a aby včas byl u holiče. To je něco naprosto mimořádného," dodala Jana Šulcová, jež vůči mladší kolegyni a současné ženě jejího bývalého muže necítí žádnou nevraživost. Ba naopak.

"My jsme se potkaly s Vendulkou, když jí bylo osmnáct, mně bylo podstatně víc. Točily jsme spolu. A my jsme nikdy proti sobě nic neměly. Dokonce k nám přišla i s Oldou a dětmi, hlídala jsem jim i psy, když byli na dovolené. Všichni se tomu diví, ale my vycházíme spolu skvěle," doplnila Šulcová s tím, že v resortu v Březové u Karlových Varů sdílí s Vendulou i společnou postel.

Ale filmové Vary dámy nechávají paradoxně v klidu. Je to i tím, že sem přijely pouze na dva dny, a tak kinosály vyměnily za kavárny a pohodu. Tradici si z filmových Varů nikdy nedělaly.

"Já jsem sem jezdívala od roku 1970, ale po převratu jsem přestala, protože už tady nebyli takoví lidi, kteří by mě sem táhli. Tu mladší generaci jsem ani neznala, maximálně prezidenta festivalu Barťáka, který byl léta můj filmový manžel. Ale ten je zase tak zaměstnaný, že ani nebyl důvod jezdit," uvedla Jana Šulcová.

Obě dámy se už brzy opět setkají pracovně. Společně budou vystupovat v představení Lháři. Zkoušky jim začínají 14. srpna.

"Já do té doby pojedu k moři, ale moc se mi tam nechce. Je to daleko a jedu se psem, který nerad cestuje v autě. Ale moře samozřejmě člověk ničím nenahradí," uzavřela Šulcová.