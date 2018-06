Jana Stryková má syna, dostal jméno Jáchym

Herečka si pohlaví dítěte nenechala prozradit, ale věřila, že to bude syn. S partnerem měli v záloze měla jména pro kluka i holku.

"Řekla jsem paní doktorce, že to nechci vědět, necháme si to jako velké překvapení. Já tvrdím, že to bude Jáchym a můj partner čeká Aničku. Nicméně do papírů do nemocnice jsme zatím nic neuvedli. Až se miminko narodí, není vyloučeno, že ho nakonec úplně přejmenujeme," uvedla již dříve herečka.

S partnerem Matějem Matuškou se seznámili při práci.

"Přestože se staneme rodiči, svatbu neplánujeme," řekla herečka ještě před porodem.

Jana Stryková se herectví věnuje od čtyř let, kdy jako členka dětského sboru Mahenova divadla v Brně hrála v operetě Polská krev. Na gymnáziu navštěvovala dramatický kroužek pod vedením Dany Hlaváčové a hrála amatérské divadlo ve spolku Misery Loves Company.

V roce 2003 obdržela Cenu Valtra Tauba, určenou pro nejlepší absolventy herectví na DAMU.

Hrála v televizních filmech, seriálech jako Letiště, Dokonalý svět nebo Ordinace v růžové zahradě a věnuje se i dabingu.