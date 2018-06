Jana a Kateřina Strykovy: Divadlo nám táta zakazoval

„Maminka věděla, že mým snem byl vždycky tanec, a tak mě na konkurz do skupiny UNO přihlásila. Do té doby jsem dělala vrcholově moderní gymnastiku, byla v reprezentaci, jezdila po závodech. Když se někdo v naší rodině do něčeho pustil, musel to dělat pořádně, ne jen tak tak,“ říká Kateřina, která si přála jít na konzervatoř studovat balet, ale tatínek řekl ne.

„Naše maminka totiž dělala inspicientku v jednom brněnském divadle a tatínek, ryzí sportovec nepolíbený múzou, měl na umělce velice vyhraněný názor. Usoudil, že by to nebyla pro mě „dobrá společnost“. Rozhodně nechtěl, abychom měly my dvě s divadlem něco společného. A podívejte se, jak to dopadlo!“

Kateřina se pak v šestnácti letech přestěhovala do Prahy a stala se sólistkou taneční skupiny UNO. Její sestra Jana se z Brna do Prahy přestěhovala s maminkou, když jí bylo dvanáct.

„Jsme se sestrou dost svázané, takže jsme chtěly být spolu. Ale od divadla jsem ještě pořád měla odstup, i když jsem už vídala Kateřinu na jevišti. Po maturitě jsem vůbec netušila, co bych chtěla dělat, a tak jsem šla na filozofickou fakultu studovat divadelní vědu. Ale hodně brzy jsem zjistila, že suchá fakta pro mne nejsou, a řekla jsem si, že jen tak z legrace zkusím přijímačky na herectví na DAMU. Táta to tehdy snad ani nevěděl,“ vzpomíná Jana.

Zkušenosti s herectvím už měla. Jako gymnazistka hrála v poloamatérském souboru Misary Loves Theatre Company.

„Ale motivace byla jiná, než stát se hééérečkou. Zaprvé jsem se chtěla pořádně naučit anglicky a zadruhé jsem tehdy měla těžkou pubertu, takže mi prospělo být mezi staršími, třicetiletými, lidmi, byť jsem je ve svém věku vnímala jako „starce“. Bylo mi šestnáct a připadala jsem si strašně zajímavá, zejména když jsem dostala v Dívčí válce roli rafinované Šárky,“ dodala.

Jana hraje v divadle, Kateřina tančí v muzikálech. Obě přiznaly, že jsou jedna ke druhé kritické. „I když... sestra mě šetří, je starší, má pořád tendenci mě ochraňovat,“ míní Jana.

Jana Stryková V roce 2003 obdržela cenu Valtra Tauba určenou pro nejlepší absolventy herectví DAMU. Je na volné noze a hraje aktuálně v několika divadlech: v Divadle v Řeznické, Studiu Dva, Studiu Rubín a divadlech Letí, Ungelt a Viola. Navíc ji můžeme vidět v nekonečném seriálu Ordinace v růžové zahradě. Se svým partnerem Matějem má dvouletého syna Jáchyma. Jana Stryková a její sestra Kateřina Kateřina Stryková Tanečnice, lektorka jógy, choreografka. Vystudovala VŠTVS Palestra, obor kondiční specialista a cvičitel zdravotně tělesné výchovy. Byla sólistkou dnes již legendární taneční skupiny UNO a členkou taneční company Jiřího Korna. V současné době ji můžeme vidět v obnovené premiéře Draculy v Karlínském divadle v roli krvinky. Dostává menší role také v seriálech (Místo nahoře, O ztracené lásce, První republika, V.I.P. vraždy, Na vodě). Má dvě děti, Matěje (11) a Johanku (9).