Jana Stryková z Ordinace pár dní před porodem: Čekám velký třesk

"Řekla jsem paní doktorce, že to nechci vědět, necháme si to jako velké překvapení. Já tvrdím, že to bude Jáchym a můj partner čeká Aničku. Nicméně do papírů do nemocnice jsme zatím nic neuvedli. Až se miminko narodí, není vyloučeno, že ho nakonec úplně přejmenujeme," uvedla Jana Stryková pro sobotní vydání Volejte Novu.

"Jsem v devátém měsíci a jsem doslova před velkým třeskem. A jak to snáším? Měla jsem štěstí, že jsem se celou dobu cítila dobře."

Jana Stryková s partnerem Matějem

Otcem dítěte je Matěj Matuška, vnuk Waldemara Matušky. "Seznámili jsme se při práci, a přestože se staneme rodiči, svatbu neplánujeme," dodala herečka.

Jana Stryková momentálně hraje v Ordinaci v růžové zahradě 2. Jelikož ale její těhotenství nebylo možné zakomponovat do scénáře, museli scenáristé přistoupit k jinému řešení. Postava Kateřiny Vránové momentálně bojuje o život. Jak vše dopadne, herečka říct nechtěla. "My nemůžeme ani naznačovat," uzavřela se smíchem.