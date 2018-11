Jana Štěpánková je v nemocnici. Bojuje se zápalem plic

Seriál Nemocnice na kraji města slaví v těchto dnech čtyřicáté výročí od prvního vysílání. Jednu z nezapomenutelných rolí v něm ztvárnila i herečka Jana Štěpánková. Ta nyní skončila ve vinohradské nemocnici s těžkým zápalem plic.



„Je mi opravdu moc špatně. Teploty naštěstí nemám, ale to víte, zápal plic je zápal plic. A v mém věku? A ještě k tomu mám sraženinu na plicích. Nevím, jestli to bude někdy dobrý a kdy. Jsem z toho vážně nešťastná. Nevím, jestli se z toho vylížu. Ale starají se tu o mě opravdu bezvadně. A už musím končit, zmáhá mě to,“ cituje herečku deník Aha!

Jana Štěpánková se narodila v Žilině. Vystudovala DAMU. Pochází ze slavného hereckého rodu. Jejím otcem byl Zdeněk Štěpánek, matka Elena Hálková byla vnučkou Vítězslava Hálka.

Po studiích v roce 1954 nastoupila do divadla v Pardubicích, přešla do Divadla S. K. Neumanna a od roku 1972 do roku 2000 působila v Divadle na Vinohradech. Nyní hostuje v Divadle Na Jezerce.

Jejím manželem byl režisér Jaroslav Dudek, který zemřel v roce 2000. Mají spolu syna Jana. Hrála v řadě seriálů - Taková normální rodinka, Nemocnice na kraji města, Ranč u Zelené sedmy.