VIDEO: Za vše vděčím Peříčku a Playboyi, říká Jana Štefánková

Čtyřicetiletá Jana Štefánková se už více než osm let věnuje byznysu. S partnerem Reném Tauberem podniká na Seychelách, kde školí byznysmeny a prodává nemovitosti. Nebýt průpravy, které se jí dostávalo coby někdejší playmate a moderátorce, nebyla by prý tak úspěšná.

"Já jsem si té show užila tolik, že už mi nechybí," odpovídá na otázku, jestli jí veřejné společenské prostředí nechybí. "Naopak jsem ráda, že zkušenosti mohu uplatnit někde jinde, myslím si, že showbyznys je skvělá příprava pro byznys. Tam člověk ukáže, že má obchodního ducha. Když člověk umí prodat sám sebe, tak toho obchodního ducha musí prokázat," míní Štěfánková.

Za největší plus považuje cestování po světě. "Když člověk v sedmnácti nebo v osmnácti opustí republiku a naučí se jazyky, je to to nejlepší, co ho může potkat. Mluvím pěti jazyky, můžu dnes pracovat prakticky kdekoliv," dodává.



Přestože za hranicemi nejvíc bodovala coby někdejší tvář Playboye, v Česku si ji lidé nejvíc spojují s erotickým magazínem Peříčko.

Jana Štefánková na módní přehlídce Marco Mirelli

"Je to moje součást. Já jsem za to strašně ráda, protože jsou to zkušenosti, které se nedají vyčíst z knížek, ty se musí prožít. A vůbec pracovat ve světě, pracovat pro Hugha Hefnera v Playboyi v Los Angeles, moderovat Peříčko, naučit se pracovat s kamerou, s mikrofonem, umět komunikovat, to všechno mě vytvořilo a dnes jsem za to nesmírně vděčná."

Jana Štefánková prý návrat do showbyznysu neplánuje. Vedle obchodu soustředí nejvíc energie na rodinu, po které vždycky toužila. "Každá žena, která se stane matkou, je potom nejšťastnější osobou na světě. Já mám dva syny, osm a sedm let, třetí a druhá třída. Po mateřské jsem se už do showbyznysu nevrátila a ani to neplánuju," dodala.

Štefánková se po boku partnera Reného Taubera objevila na módní přehlídce slovenské oděvní firmy, jež se specializuje na pánské obleky. Náhoda to nebyla.



"Partner má dva metry a sto čtyřicet kilo, což opravdu není konfekční velikost. Díky této značce má obleky, které mu padnou. A protože známe paní majitelku, rádi jsme pozvání na přehlídku přijali," uzavřela Jana Štefánková.