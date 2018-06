Jana Štefánková odpověděla i na nejintimnější dotazy

13:20 , aktualizováno 13:20

Modelka a moderátorka Jana Štefánková se nebála při on-line rozhovoru v redakci iDNES odpovídat i na nejintimnější dotazy čtenářů. "Nikdy neříkám nikdy," zareagovala Jana na otázku, zda-li by zkusila sex se ženou. Prsa má vlastní a pokud by uvažovala o změně jejich velikosti, pak jedině na menší. "Mně osobně se líbí spíš menší prsa," prozradila Jana. Odpovědi Jany Štefánkové najdete ZDE. Podívejte se do fotogalerie.