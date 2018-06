Jana Štefánková nechce být pouhým sexsymbolem

On-line rozhovor

s Janou Štefánkovou

To určitě vymyslel nějaký zamindrákovaný chlap. Třeba ho hezká žena někdy odmítla.Je mi jasné, že moje fotky v Playboyi a moderování Peříčka ze mě udělaly jistý sexsymbol. S tím jsem musela počítat.Moderuji různé akce. Protože umím jazyky, pracuji i pro zahraniční firmy. Kdo chce, může poznat, že opravdu nemám v hlavě jen erotiku.Ano. Někdy se pak lidé diví.Některým jsem v televizi a na fotkách připadala prsatější. Jiní čekali, že budu blonďatější.Když skončí moderování, zpravidla následuje neoficiální část. Povídají si se mnou, řeknou mi to.Modelka v tom pravém slova smyslu jsem asi nebyla nikdy. Navíc zpravidla u ničeho nevydržím dlouhou dobu. Jsem nestálá a nemám ráda stereotyp.Každý má v osmnácti jiné myšlení. Asi by bylo špatné, kdybych se tehdy zasekla a zůstala pořád stejná. Ovšem nemám pocit, že bych teď měla jinou povahu. Ale cestování a život v jiných zemích způsobily, že jsem získala rozhled. Takový bych určitě neměla, kdybych seděla doma.Moji muži mi pomáhali. A tvrdím, že by to tak mělo být. Ale vždycky jsem chtěla, abychom zůstávali partnery. Muž si víc váží ženy, když o ní ví, že je schopna se o sebe sama postarat. Jsou samozřejmě situace, kdy je žena na muži závislá víc. Když například nepracuje, protože mají malé dítě, tak by to bez jeho finanční pomoci nezvládla. Domnívám se, že když je žena samostatná a nezávislá, vztahu to prospěje.Rozhodně nemám důvod být proti nim zaujatá. Mám je ráda. Jsou fajn.