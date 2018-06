MÓDNÍ MASÁŽ Štefánkové: fejkové opálení a nepovedený účes

VÝBĚR ŠATŮ A BOT

Šaty, které jsem si vzala, mám moc ráda, protože jsou v červené barvě a v mé oblíbené délce ke kolenům. To je má nejoblíbenější délka, připadá mi, že v ní vypadám nejlépe. Mám punčocháče tělové barvy, vzala jsem si trochu tmavší odstín, abych vypadala opáleně, je to trochu fejk opálení, ale punčocháče do společnosti patří. Na nohou mám boty mého oblíbeného návrháře Jimmyho Choo.



DOPLŇKY

Kabelka je dárek od mého muže, znalkyně módy určitě poznají, že je od Diora. Má kultovní tvar. A protože je to dárek právě od manželka a mých dvou synů, tak mi na ni nechali vyrazit počáteční písmena svých jmen, tedy René, Erik, René. Kdybych měla o tuhle kabelku přijít, asi bych to nepřežila. Je to nádherný dárek a vím, že to klukům muselo dát hodně práce. Na kapsičce uvnitř je navíc věnování a mé jméno.

MAKE-UP A VLASY

Je asi vidět, že jsem si vlasy i make-up bohužel dělala sama, navíc strašnou rychlostí. Vlasy se mi moc nepovedly, přiznávám, navíc venku foukalo, takže je mám spíš rozfoukané než vyfoukané. Barvu rtěnky jsem si alespoň sladila s barvou šatů.

Líbí se vám styl Jany Štefánkové?