Jana Sováková z Ulice: vydělává víc a má normální celulitidu

"Ulice mi život určitě změnila, vydělávám teď víc peněz," napsala upřímně herečka, která v nekonečném nováckém seriálu hraje od samého začátku, tedy už čtyři roky.

Od čtenářů se dočkala také několikanásobné chvály, a to především za vypracovanou postavu, kterou v seriálu občas ukazuje. "Už mi těmi komplimenty nemotejte hlavu, nebo zpychnu, občas chodím na box," odpověděla čtenářce Radce.

ON-LINE ROZHOVOR ON-LINE ROZHOVOR Odpovědi herečky Jany Sovákové najdete zde

A s kým se jí hraje nejlépe? To je prý těžké hodnotit. "Mám ráda všechny představitele postav, se kterými Ingrid přijde do styku. To není alibistická odpověď. A nejlepší herec, to říci nedokážu, každý je jiný," uvedla.

Umělecké sklony měla herečka Jana Sováková už odmalička, ale spíše výtvarné. Dokonce i na výtvarné škole odmaturovala. Jenže pak ji zlákalo herectví, takže výtvarnictví - hlavně oděvní - brala dlouho jako koníčka. Coby kostýmní výtvarnice spolupracovala na některých představeních své bývalé domovské scény, pražského Studia Ypsilon.

Členkou souboru se stala v roce 1995, kdy ještě studovala DAMU. V té době si zahrála například ve studentských inscenacích XX. století, Čujba, Alchymista, Začarovaný vůl či Muž a žena, což byl společný projekt českých a kanadských studentů herectví.

"Ta role mě prostě baví. Jsem spokojená s tím, jak je napsaná, a určitě bych z ženských postav, co jsou v Ulici, neměnila," dodává k seriálu, který v novácké anketě Anno 2008 skončil na druhém místě, hned za Ordinací.