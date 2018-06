Recept Jany Preissové na šťastné manželství: Musí vás to bavit

„Je to jednoduché. Musí vás to bavit. Když vás to nebaví, je lépe jít od toho," říká Jana Preissová.

Za pravdu jí dává i kolegyně z nového projektu České televize Nevinné lži Regina Rázlová (67), která má za sebou podstatně kratší manželství, zato hned tři. Jejím prvním manželem byl herec Petr Štěpánek, který ji podle jejích slov opustil po půl roce. Pak se provdala za dalšího herce Petra Olivu. Ten od ní odešel, když byl jejich dceři Adéle pouhý rok. V roce 1999 se Rázlová provdala za architekta a scénografa Jindřicha Santara, který zemřel v roce 2012 na rakovinu.

S herečkami souhlasí i o generaci mladší Barbora Kodetová (43), která by k tomu ještě přidala důležitou ingredienci.

„Trpělivost, trpělivost, láska, obdiv a zase trpělivost," říká Kodetová, která je s houslistou Pavlem Šporclem už deset let.