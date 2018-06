Jana Plodková: Hollywood pro mě ztratil na lesku

Plodková odjela původně do Spojených států studovat angličtinu. Pobývala dva měsíce v New Yorku a kromě jazyka tam coby čerstvá absolventka brněnské JAMU zjišťovala i své herecké možnosti. „Kontakty vznikly, ovšem nic zásadního, co by stálo za pozornost, se nestalo,“ říká v rozhovoru pro týdeník 5plus2.

V současné době ji touha po Hollywoodu opustila. Když mi bylo dvacet, tak mě Amerika lákala. Ani nevím, jestli víc to slunce a moře, nebo hraní. Ale Hollywood sám o sobě zněl božsky. Dnes je mi přes třicet, moje základna je tady. A dá se říct, že Hollywood pro mne ztratil na lesku. Dobré filmy se dají dělat všude,“ říká herečka.

Neláká ji ani promenování na červeném koberci. „Ono jde především o součást práce. Souvisí to s propagací osobní i pracovní, s propagací filmu. Těžko věřit, že místní hvězdy si to užívají nadmíru. Věřím, že pro lidi, kteří to nikdy nezažili, je to něco omamného, vzrušujícího. Poprvé ano, podruhé snad a potřetí byste radši zůstal doma,“ říká Plodková.