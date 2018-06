Když hraji, stydím se minimálně, říká o postelových scénách Plodková

„Když hraji, stydím se minimálně. Samozřejmě když musím mít na sobě spodní prádlo a promenádovat se před celým štábem, tak mi to není příjemné. Mám pocit, že je to nějaký zásah do soukromí. Ale když jsou tyto věci součástí vaší práce, tak to musíte odbourat. Vždycky mám pocit, že mám nějaké zatmění mozku a jede se dál,“ prohlásila Jana Plodková pro iDNES.cz.

„Filmový štáb byl docela malý, takže když jsme točili choulostivé scény, je pravda, že tam většinou byl jenom kameraman a zvukař. Ale stejně se celý štáb kouká na obrazovku, takže ono to je úplně jedno,“ míní herečka.

Řadu postelových scén natáčela s kolegou Tomášem Měcháčkem, s nímž se dlouhá léta zná. To byla pro herečku výhoda. „Tím pádem je pro mě osobně natáčení sexuálních scén příjemnější, něž kdybych najednou něco takového měla provádět s úplně novým, cizím člověkem. S Tomášem jsme se navzájem podporovali a vždycky jsme si říkali, že se strašně stydíme a nevíme, co s tím máme dělat. Nějak to ale prostě muselo proběhnout,“ řekla.

Jana Plodková v novém seriálu, který vzniká ve spolupráci internetové televize Playtvak.cz a produkčního domu Lucky Man Films Davida Ondříčka, hraje drsnou šéfku TV Óčko Sabinu. Ta je mistryní krátkodobých vztahů a královnou večírků, kde nechybí sex a drogy. „Šňupali jsme glukózový cukr. Nikdy to nebyly opravdové drogy. Ani co se týče alkoholu. Nikdy jsme opravdový nepili,“ vysvětluje a dodává, že pro herce je vždycky dobré hrát někoho extrémního a nevyzpytatelného.

„Je to něco, co s vámi nemá nic společného a o to je lehčí se za to schovat. Ale je pravda, že přišly i těžké chvíle. Točili jsme třeba v jednom baru, kde jsem musela na houpačku do vzduchu. A pode mnou byli samí chlapi. To jsem se opravdu styděla,“ uzavřela.

Z natáčení seriálu Single lady: Jízda v Óčku

V dalších rolích se představí herci Václav Kopta, syn Bolka Polívky a Chantall Poulain Vladimír nebo dcera Ondřeje Havelky Rozálie. „Nehrajeme si na žádné psychologické, hluboké drama, naopak, je to svižná dramatická komedie, která hodně sází na humor, překvapivé zápletky a vtipné dialogy,“ řekla scenáristka Tereza Seidlová.

Premiérový díl uvede internetová televize Playtvak.cz 24. dubna 2017. Na reprízy se diváci mohou těšit i v nočním programu TV Óčko.