Jana Nováková porodila syna

"Daniel je nádherný! Je takový růžový, má vlásky a řekla bych, že pusu má po mně a po Jirkovi bradu," řekla nadšená maminka.

Porod Daniela, který má příjmení po svém otci, podle Novákově proběhl velmi rychle. "Kolem páté ráno mi začali kontrakce po pěti minutách, do porodnice jsme přijeli ve tři čtvrtě na sedm a za hodinu byl Daniel venku. Ani mi nestihli dát epidurál," líčí moderátorka.

"Do porodnice mě vezl Jirka s tím, že pak pojede do Příbrami točit Pojišťovnu štěstí. Šlo to ale tak rychle, že tam se mnou zůstal, a natáčení začalo jen o něco

později," dodala.

Nováková s Adamcem chodí už jedenáct let, režisér je ale zatím pořád ženatý. S manželkou má dvě dospělé děti a patnáctiletou dceru.

"Svatba určitě bude, oba dva jsme zastánci instituce manželství. Jirka se ale musí nejdřív rozvést, na čemž už se pracuje. Teď už záleží jen na tom, jak rychle to půjde," řekla Nováková krátce před porodem.

Zároveň dodala, že by ráda, kdyby se rodina časem rozrostla ještě o dalšího člena.

Na obrazovku se chce Nováková vrátit za dva až tři měsíce. Vedení zpravodajství s ní i nadále počítá.