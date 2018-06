Jana Nováková odchází na mateřskou

Třiatřicetiletá moderátorka už ví, že miminko bude chlapeček. Jméno ale zatím

spolu s otcem dítěte, sedmapadesátiletým režisérem Jiřím Adamcem, tají.

"Vymyšlené ho už samozřejmě máme. Prozradím jen, že to je jméno normální, žádné exotické. Máme tedy i jméno pro holčičku, ale my víme, že to bude kluk," svěřila se budoucí maminka.

Světlo světa spatří miminko ve Fakultní nemocnici v Motole, a pokud vše půjde podle plánu, bude Novákové u porodu oporou její partner. Záleží ale na tom, jak bude Adamec vytížen v práci. O nikom jiném, kdo by ji na porodním sále doprovázel, zatím prý moderátorka neuvažovala.

Třípokojový byt v pražském Suchdole už mají rodiče pro miminko připravený. Chybí už jen postýlka a přebalovací pult. Rodačka ze slovenské Levoče ale řeší bydlení pro své rodiče. "Nemám s dětmi žádné zkušenosti. Sama jsem jedináček, takže ani z domova. Proto tady budu potřebovat maminku, aby mi pomohla," dodala Nováková.

Po rozvodu bude svatba

Nováková s Adamcem spolu mají dlouholetý vztah, režisér je ale zatím pořád ženatý. "Svatba určitě bude, oba dva jsme zastánci instituce manželství. Jirka se ale musí nejdřív rozvést, na čemž už se pracuje. Teď už záleží jen na tom, jak rychle to půjde," řekla Nováková. A zároveň dodala, že by ráda, kdyby se rodina časem rozrostla ještě o dalšího člena. "Uvidíme, jak zvládnu porod a jak všechno půjde, ale už kvůli tomu, že já sourozence neměla, tak bych chtěla mít děti dvě."

Na mateřské Nováková asi dlouho nepobude. Ráda by se na obrazovky vrátila za dva až tři měsíce. "Nejdřív by to bylo jen nějak částečně, ale v práci se mnou počítají. Moderovat bych mohla začít v dubnu. Ale uvidíme," dodala.