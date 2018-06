Jana Nováková: Chystáme předmanželskou smlouvu

Jana Nováková,

moderátorka, přítelkyně Jiřího Adamce

Jana Nováková se narodila 2. února 1972 v Bardějově v rodině pravoslavného kněze. Po maturitě se sbalila, nasedla na vlak a ze slovenské Levoče zamířila do Prahy. Pracovala jako recepční a delegátka cestovní kanceláře v Thajsku, poté v rádiu. Do Novy nastoupila jako pomocná redaktorka, od srpna 1999 moderuje sportovní zprávy.

Hrála a zpívala titulní roli v muzikálu Popelka, jako zpěvačka vydala CD Hvězdy prominou. Před dvěma lety promovala na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Z obrazovky zmizela jen na pár týdnů: v lednu se jí narodil syn Daniel. Jeho otcem je Jiří Adamec.

Kdy jsem uvěřila, že se partner rozvede

Když mi to řekl, a to bylo před dvěma roky v létě. Uvěřila jsem mu a najednou ze mě všechno spadlo.

Čím jsem si Jiřího získala

Trpělivostí. Po večerech jsme sedávali doma a pili čaj. Nechodili jsme nikam, protože kdybychom se někde objevili, psalo by se o nás už dávno, nepochybně ošklivě, a možná bychom spolu teď nebyli.

Jak často jsme se stýkali

V posledních letech denně. Využívali jsme každé příležitosti, abychom byli spolu třeba i na deset minut. Jirka zavolal „jedu na čaj“, chvilku jsme si povídali a pak jel domů za svojí ženou.

Co říkali rodiče na můj poměr

Já o tom nemluvila s nikým. Jedinou jejich odpovědí by stejně bylo - rozejdi se s ním a už se netrap. Tak jednoduché, a tak nemožné zároveň.

Jak se budu jmenovat po svatbě

Adamcová. Tolik si vážím Jiřího i jeho jména a tak dlouho jsem na něj čekala, že toho ráda využiju.

Proč jsem se vrátila do práce

Kolegové na mě tři měsíce čekali a dali mi i velkorysou nabídku. Chodím tam desetkrát do měsíce na pár hodin. Dan je zatím s babičkou a je spokojený.

Co mě jako milenku trápilo

Málokdy jsem dokázala mít z něčeho radost, i když jsem věděla, že jsem zdravá, že mám práci a že jsou na tom lidi mnohem hůř. Nejvíc mě ale trápilo, že jsem udělala tu nejbanálnější chybu a zamilovala se do ženatého chlapa. Nebylo úniku.

Proč chystáme předmanželskou smlouvu

Já vím, že si Jiřího neberu pro peníze, a on to ví taky. Kvůli penězům se jedenáct let nečeká. Ale každý máme svůj majetek, úvěry a hypotéky, které jsme nabyli před manželstvím, takže se tomu nebráníme. Všechno je pak přehlednější a jednodušší.

Jak prožívám věkový rozdíl

Je to skoro pětadvacet let, ale já to nevnímala nikdy. Vím ale, že jednou za to zaplatím. Zůstanu sama a bez Jiřího mi bude určitě hodně těžko.

Jiří Adamec,

režisér, přítel Jany Novákové

Nebylo mu ani pětatřicet, když natočil seriál Sanitka; dvacet let poté padaly divácké rekordy i u Pojišťovny štěstí. Vystudoval herectví, ale od poloviny sedmdesátých let, ještě na FAMU, už pracoval v Československé televizi jako režisér. Natočil i prorežimní seriál Rodáci. V roce 1990 byl z televize vyhozen, o pět let později pomáhal budovat Novu. Narodil se 9. března 1948 ve Dvoře Králové n. L. Z prvního manželství má tři děti, před dvěma měsíci se rozvedl. Loni v létě poprvé otevřeně přiznal jedenáctiletý vztah s moderátorkou Janou Novákovou.

Jak rodina snáší rozvod

Těžce, děti do poslední chvíle nevěřily, že to udělám, ale vypadá to, že aspoň s nejmladší Kristinkou jsou první kontakty znovu navázány. Studuje na stejném gymnáziu jako kdysi Marek s Terezkou. Ta žije v Los Angeles a před měsícem se jí narodila dcera. Stal jsem se dědečkem dva měsíce poté, co se mi narodil syn. A za měsíc čeká stejnou událost Marek. Budu dědečkem dvojnásobným.

Proč jsem s rozvodem čekal jedenáct let

Dneska vím, že se to mělo stát dřív a bylo by to pro všechny lehčí, ale já čekal, až Kristinka vyroste z nejhloupějších let. Pak jsem zjistil, že se mnoho věcí pokazilo právě proto, že to trvalo tak dlouho.

Jak se stýkám s bývalou ženou

Po mém odchodu pravidelně a často jsme si i volali. Tak to bylo a zase bude. Teď je v Americe u dcery.

Kdy mi nejvíc chybí cigareta

Nekouřím už čtyři měsíce a zatím trpím jen občas při natáčení. S kouřením je spojený určitý druh relaxace. Řeším to tak, že dávám méně pauz.

Co se mi líbí na Ordinaci

Po přečtení scénářů prvních dílů jsem měl pocit, že by mě to hodně zajímalo, ale zrovna jsem dělal Pojišťovnu štěstí. Je to trefné televizní téma.

Proč si myslím, že Nově chybí Železný

Je to manažer, který v době, kdy Nova startovala, neměl obdoby. A to i přesto, že mu máme z druhé poloviny jeho působení na Nově všichni co vyčítat.

Kdy jsem vydělal první milion

Řeknu vám to přesně, nestydím se, na schopnost vydělat jsem naopak pyšný. Jako roční souhrn honorářů se mi to poprvé podařilo v roce 1991.

Proč jsem se nestal hasičem

Tahle nabídka spolu s místem vrátného nebo zahradníka přišla od vedení Československé televize rok po revoluci. Jako hasič bych se prý musel velmi významně rekvalifikovat, tak jsem se pro jistotu sbalil a založil vlastní cestovní kancelář.

Jak mě bavilo podnikat

Zúročil jsem zkušenosti s organizací a musím říct, že milion jsem vydělal i tam. Navíc jsem poznal Janu. Mluvila skvěle anglicky, tak pro mě pracovala.