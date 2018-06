Jana Nováková a Jiří Adamec se vzali v Řecku

Zamilovaný pár oddal nejvyšší český a slovenský představitel pravoslavné církve metropolita Kryštof a jeho řecký církevní protějšek. Karel Gott na závěr svatebního obřadu zazpíval novomanželům píseň Jdi za štěstím.

"Samozřejmě, že se budu jmenovat po Jirkovi. Tolik let jsem se na to tak těšila," prozradila nevěsta, která si pro svůj velký den zvolila bílé šaty s modrými kytičkami od módního návrháře Josefa Klíra. "Jsou vlastně v takovém řeckém stylu," dodala.

Svatba se konala v rámci soustředění finalistek na televizní finále soutěže Miss aerobik České republiky 2006. To Nováková moderuje sedm let, letos s Gondíkem, a její manžel devět let režíruje.

"Svatebními hosty jsou všichni účastníci tohoto soustředění, včetně deseti finalistek," řekl Adamec. Kromě syna Daniela, který se Adamcovým narodil letos v lednu, se svatby zúčastnili i nevěstina maminka a tatínek, který je knězem pravoslavné církve.

Svatební hostina proběhla na přímořských terasách hotelu Doryssa Bay. Celá výprava i s manžely Adamcovými se vrátí do Prahy příští středu.