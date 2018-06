Možná je lepší včas odejít, říká o své kariéře Jana Nagyová

„Když mě vybrali, vůbec jsem netušila, co mě čeká. Všichni se ke mně chovali strašně mile, jako k dceři. Byla jsem tam jediná Slovenka. Vašek Vorlíček ve mně viděl naivní zakřiknutou dívku, ale ocenil, že jsem od těch starších dovedla rychle nasávat zkušenosti,“ řekla Jana Nagyová.

Při natáčení legendárního seriálu ale zažila i krušné chvilky. Například ve scéně s vodníkem, kterého hrál Josef Dvořák, musela skákat oblečená do studené Vltavy.

„Pro jistotu byly v záloze tři paruky a tři kostýmy. A všechno se použilo.Třikrát se scéna opakovala, než ji režisér schválil. Ovšem snad ještě horší situaci jsem protrpěla u filmu Smrt stopařek. Na to vážně nezapomenu. Náš vrah sice shazoval z auta na skládku figuríny, ale na tom smetišti jsme s Dádou Patrasovou skutečně ležely. Navíc na nás pak to svinstvo ještě naházeli. Špína a smrad. Potom jsem se asi týden umývala,“ zavzpomínala.

Jana Nagyová přiznala, že kdyby roli Arabely získala Libuše Šafránková, která ji odmítla kvůli těhotenství, její život by zřejmě vypadal jinak. Ona zase pro změnu odmítla pokračování seriálu z roku 1993, kde nakonec hrála sestra Šafránkové.

„Na další verzi jsem se skutečně těšila, dokonce jsem si už zkoušela na Barrandově kostýmy. Poradili mi, ať si najdu agentku v Německu. Pamatuju si, že jsme chtěli tisíc marek, to je pět set eur za filmovací den a těch dnů mělo být kolem čtyřiceti. (pohotově počítá na kalkulačce) To přece není bůhvíjaká částka, jen nějakých dvacet tisíc eur. I Vašek Vorlíček říkal, že je mu to líto. Pak roli hrála sestra Libušky Šafránkové Mirka,“ řekla herečka pro čtvrteční Magazín DNES.

„Ale víte co, říkám si, že to tak asi pánbůh chtěl. Možná je lepší včas odejít. Nemusím teď čekat na telefonu a trnout, kdo mě obsadí. Těch nervů, které mají stárnoucí herečky, jsem ušetřena,“ dodala Jana Nagyová s tím, že její herecká kariéra byla krátká, ale krásná.