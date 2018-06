VIDEO: David Kraus po boku půvabné maminky Jany přiznal nový vztah

"Dostal jsem teď nejkrásnější dárek, mám novou přítelkyni, vyšlo to téměř přesně na narozeniny. Opravdu nejhezčí dárek, jaký jsem kdy dostal. Přítelkyni jsem si našel úplně mimo branži," řekl iDNES.cz David Kraus, který možná vůbec poprvé vyrazil na večírek v doprovodu své maminky, herečky Jany Krausové.

"Já jsem dostala Davídka, s takovým měsíčním zpožděním. To byl taky dáreček," dodala Krausová, jejíž narozeniny připadají na 25. ledna a David je slaví 13. února. Oba spojuje temperament Vodnáře.

"Čím jsem starší, tím jsem "vodnářštější". Člověk těmi myšlenkama pořád někde poletuje. Pro mě jsou některé věci, které jsou pro jiné důležité, naprosto nepodstatné. Protože třeba zrovna kreslím. Nemám ani řidičák, protože si pletu levou s pravou," líčil David Kraus. "Já mám řidičák, ale taky na poslední chvíli," doplnila ho maminka.

"My máme problém s těmi praktickými věcmi. Dokud mi prostě nevypnou elektřinu, tak to neřeším. Pro mě je daleko důležitější, jaký je ten den počasí, než co musím zařídit."

"To já zas ne, už jsem rozumnější. Naučil mě to život, ale pravdou, že si coby vzdušné znamení taky občas lítám. Vodnář ale má jednu dobrou vlastnost, že se rád přizpůsobuje. Mám proto ráda, když se můžu naladit na notu mně blízkých lidí, to souznění je pak fajn," dodala Jana Krausová.

Únoroví oslavenci si pochutnali na sedmikilovém dortu.

Její syn a muzikant je mimochodem narozený ve stejný den jako jeho kolegové Robbie Williams a Peter Gabriel. "Vodnář je znamení, u kterého je těžší najít tu střední cestu, protože je to hodně dolů nahoru, ale zase to není nuda," dodal se smíchem David.

Mezi únorovými oslavenci, kteří si popřáli na večírku v pražském hotelu U Prince, se objevili i Miroslav Donutil, Vladimír Kratina, Lenka Filipová či Kateřina Brožová. Všichni mohli využít služeb kartářky či karikaturisty. Společně si pak pochutnali na obrovském sedmikilovém dortu.