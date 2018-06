Jana Kratochvílová: Nemůžu se trefit do správného století a planety

"Chtěla jsem udělat radost vám a odnaučit lidi naprogramovanosti a toho, jak to všechno vede k robotizmu těch zvyků. Že třeba vlasy nemusíte mít po straně obličeje, ale třeba na obličeji," řekla na kameru iDNES.cz výstřední zpěvačka.

"Občas vám vlasy narostou na jiný straně," dodal hudebník a přítel zpěvačky Jiří Hrubeš.

Podle Kratochvílové by se všichni lidé měli osvobodit od železných košilí starých zvyků a měli by mít radost ze života. Sama prohlásila, že je šťastná, ale nemůže se trefit do správného století a planety.

"Cítíme, že jako muzikanti máme odpovědnost, schopnost a dar změnit svět. Vibrace na počátku byla harmonie, slovo. Což je prakticky vibrace hlasu nebo nástroje a vy tím můžete ovlivnit celou hmotu a celou civilizaci," řekla Kratochvílová, podle níž tento svět nejde správným a pozitivním směrem.

Udílení hudebních cen Anděl si zpěvačka s přítelem užila, až když vystoupil její kamarád Michael Kocáb.

"My jsme přijeli kvůli němu. Když vystoupil, konečně mezi tou trampskou estrádou a písničkami přijela energie, asi první a poslední. Prosím, předělejte to, aby tam byl trochu život, energie a nějaká šťáva," dodala Kratochvílová.

