K Dykovi přibude další hvězdný porotce, televize zlákala i Kirschner

„Několik let jsem úspěšně odolávala nabídkám zasednout do křesla kouče a měla jsem pocit, že na to nebyla ta správná chvíle. Tentokrát jsem cítila, že chci novou výzvu, něco, co sem ještě nezkusila. Když přišla opět tato nabídka, bylo celkem přirozené říci ano,“ sdělila Jana Kirschner, která se stane součástí talentové show vůbec poprvé ve svojí kariéře a na úlohu kouče se velmi těší.

„Vidím v tom víc než jen pěveckou soutěž, je pro mě důležité sdílet své zkušenosti a připravit ty, kteří se do tohoto ročníku přihlásili i na další cestu. Myslím, že to tak cítí i ostatní. Jdeme do toho s odhodláním dělat víc než jen televizní zábavu,“ dodala.



Mentoři v soutěži hledají nejlepší hlas Česka a Slovenska. Budují si svůj tým zpěváků na základě zajímavého hlasu, zpěvu, písně nebo energie. Svému týmu se budou věnovat, budou se soutěžícími zkoušet, přidělovat jim písničky a trénovat je po všech stránkách tak, aby každý kouč přišel na konci soutěže s tím nejlepším, co v rámci svého týmu vybuduje.

Televize Nova a Markíza pořad odvysílají na jaře. Kromě Kirschner bude mentorem i Vojtěch Dyk, pro něhož je porotcování v televizní show také premiérou.

The Voice patří k celosvětově nejúspěšnějším licencovaným formátům. Vzniklo už 67 lokálních verzí, které se vysílají ve více než 180 zemích po celém světě a sledují je stovky milionů diváků. Na svém kontě má také čtyři prestižní televizní ceny Emmy.

Pěvecká soutěž se v Česku a na Slovensku už vysílala pod názvem Hlas Česko Slovenska. V roce 2012 ji vyhrála soutěžící Ivanna Bagová. Kouči tenkrát byli Dara Rolins,Michal David, Pepa Vojtek a Rytmus.

O dva roky později se v druhé řadě Hlasu stala vítězkou Lenka Hrůzova. V porotě proběhlo několik změn. Přibyla Marta Jandová a Rytmuse vystřídal slovenský raper Majk Spirit.