Partnerovi jsem zaplatila pivo a byla jsem jeho, říká Jana Kirschner

"Představovala jsem si to jinak. Že poklekne a tak. Tak na to romantické požádání stále čekám. Možná mu to nějak vzkážu po tchyni. Ale já na něj zase nechci tlačit," řekla Kirschner v Show Jana Krause.

Svého přítele poznala v Anglii, kde byla pracovně a odkud už chtěla odejít, protože ji to tam štvalo.

"A pak jsem ho potkala. Zaplatila jsem mu někde pivo, a jeho to tak dostalo, že jsem byla hned jeho," řekla zpěvačka.

Zatímco mezi Brity je těžké proniknout, do partnerovy rodiny se to zpěvačce podařilo bez problémů.

"Jeho rodina je taková klasická middle class. Všichni hrají na hudební nástroje a všichni jsou studovaní a inteligentní. Než jsem tam šla, tak jsem si musela nastudovat různé informace o Cyrilovi a Metodějovi, o Svatoplukovi a o dalších historických postavách, protože se mě na to tchyně se zájmem vyptávala a divila se, že všechny informace neovládám," prozradila Jana Kirscher.

Dodala, že díky partnerově rodině přijala některé anglické zvyky, třeba čaj o páté.

"Ona je to vlastně zároveň i večeře. Ale je hezké, že mají i zvyk, že když chce člověk vstát po jídle od stolu, tak se zdvořile zeptá: Smím opustit stůl? Tak to se mi líbí," prozradila.

Jana Kirschner, Luděk Niedermayer a Petr Hanč v Show Jana Krause

Zpěvačka nyní vydává novou desku Moruša, která je zase úplně jiná než všechny předešlé (recenzi najdete zde).

"Vychází teď Moruša Biela a na jaře vyjde druhá část, Moruša Čierna. Je to hudba z tohoto regionu, takže se dá u toho plakat, smát se, objímat se," dodala.

Pozvání na červenou sedačku přijali také ekonom Luděk Niedermayer a sběratel plyšových medvědů Petr Hanč.