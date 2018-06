Jana Kirschner je podruhé maminkou, dcera se narodila v Londýně

Kirschner porodila své druhé dítě v nemocnici Queen Charlotte Birth Centre v Londýně. Podle její PR manažerky Nory Krchňákové zpěvačka rodila přirozenou cestou bez epiduralu.

„Bylo to fantastické. Malá má 3,440 kg a je to krásná zdravá žena. Jmen máme připravených několik. Uvidíme, jak se projeví,“ cituje novopečenou maminku portál Topky.sk.

Zpěvačka ještě před porodem přiznala, že druhé dítě nebylo plánované.

„Měla bych říct, že jsme plánovali, protože jsme dospělí lidi, ale neplánovali jsme. Mluvili jsme o tom, že pokud ano, tak co nejdřív, abychom si děti mohli užít a měli na ně sílu, ale nepočítali jsme, že to bude tak brzy a že to přijde tak nějak lehce. O to je to krásnější a o to víc si toho vážíme. Měla jsem samozřejmě plány jet na podzim turné a podobně, ale všechno musí počkat na jaro,“ řekla zpěvačka.

Kirschner už má s britským hudebníkem Eddiem Stevensem dceru Matildu Janušku, která se narodila v roce 2011. Holčička půjde letos do školky a tak se zpěvačka s partnerem rozhodli, že se po dvou letech odstěhují z Prahy do Londýna.