Jana Kirschner je bezdomovec

Za jediný opravdový domov považuje Jana Kirschner ten u rodiny v Banské Štiavnici a v Martine a pak je doma všude, kde má svou hudbu a lidi, kteří ji s ní pomáhají. "Pořád se nějak nedokážu usadit a utíkám z místa na místo," říká.

Teď nejvíc času tráví v Londýně, kde dává dohromady kapelu, aby po tamních klubech prezentovala své první světové album, které tam loni nahrála a právě vyšlo i u nás. Album i koncerty jsou samozřejmě celé v angličtině a našim fanouškům jej přiblíží prvním videoklipem (více ve videoreportáži).

Miluju šílenou Westwood

V Londýně měla Jana kromě zkušeností se světovou hudební scénou možnost trochu nahlédnout i do módního světa. Náhodou totiž měla výhled do ateliéru proslulé návrhářky Vivienne Westwood. "Měla kanceláře hned naproti studiu, tak jsem ji pořád pozorovala," vzpomíná Jana. "Je naprosto šílená a neuvěřitelně pracovitá. Každý den tam měla nějaké slavné modelky a se svým partnerem na nich něco nového zkoušeli. Vždy přicházela jako první a odcházela poslední."

Trochu ulítlá móda britské módní legendy je zpěvačce hodně blízká a vlastně právě přes módu si ji nakonec získal zprvu trochu nepřístupný Londýn. "Jejich móda je skvělá. Ještě jsem nebyla v Japonsku, ale troufnu si říct, že Londýn je takové evropské Tokio. Je tam obrovská umělecká základna a lidé jsou velmi informovaní v tom co se děje v umění nového. Sledují to a jsou všemu otevření. Je tam spousta talentovaných muzikantů, tanečníků, režisérů, výtvarníku nebo spisovatelů a opravdu to tam tím žije - tím mi začal být Londýn sympatický."