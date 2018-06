Jana Kirschner měsíc vybírala jméno pro dceru, vyhrála Yolana

Slovenská zpěvačka Jana Kirschner zavítala do Prahy na předávání Českých slavíků i přesto, že je v požehnaném stavu,...

Kirschner: Výraz svatba mě opruzuje. Nemusím manifestovat svou lásku

Jako by tušila, jak moc jí to změní život, vypravila se před 12 lety, uprostřed rozjeté kariéry, pokoušet štěstí do...