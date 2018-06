Jana Hlaváčová opět ve společnosti: doprovázela oceněného manžela

Luděk Munzar v sobotu večer v Národním divadle obdržel mimořádnou cenu za celoživotní mistrovství v oboru činohra (více zde). Na slavnostní večer ho doprovodila dcera Bára s partnerem Martinem Trnavským, a také manželka Jana Hlaváčová, která se po delší době objevila ve společnosti. Herečka se kvůli nemoci veřejným akciím vyhýbala několik měsíců. Její manžel už předtím v televizi vyvrátil spekulace o tom, že by trpěla Parkinsonovou chorobou.

Herec Luděk Munzar s Thálií za celoživotní přínos v oboru činohra (Praha, 24. března 2012)

"Lež, lež, lež. Žádného Parkinsona nemá, v žádné nemocnici nebyla, neumírá, nebojuje o život, nerozlívá polívku, chodí, normálně mluví. Ano, měla těžkou depresi, prostě vyhoření. Dala výpověď ve Vinohradském divadle, tak podobně jako já tenkrát v Národním. Tiše a s pokorou jsme za sebou zavřeli dveře a snažíme se dožít tu poslední úvrať, která nám zbývá, do toho posledního výdechu," řekl v únoru Munzar v pořadu Všechnopárty.

Také samotná herečka v rozhovoru pro týdeník Květy potvrdila, že trpěla jen silnými depresemi.

"Každý člověk někdy onemocní, není na tom nic nepřirozeného. Hrozné je, když jsou vážně nemocné děti nebo zemře mladý člověk. Já jsem se dostala z přepracování do depresí, které si vyžádaly pomoc lékařů. Psychika není vidět, není to zlomená ruka nebo noha, ovšem "bolí" stejně. A rodina? Ta mi radila už dávno - brzdi! Vždycky říkali: najednou to v tobě udělá cvak a budeš se muset zastavit. A ono to cvak udělalo. Vypadalo to, že jsem neunavitelná," řekla herečka, která sice v divadle skončila, ale koncem února byla v přijímací komisi na pražskou DAMU a už se těší na své studenty.