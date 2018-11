Zastupitelstvo je moje nová životní etapa, říká modelka Doleželová

Jano, jak jste se vůbec propojila s návrhářkou Petrou Pilařovou?

Doleželová: Na českém trhu je velké množství návrhářů. Těch opravdu šikovných a kvalitních je však málo. Já osobně mám tři návrháře, kteří mě dlouhodobě oblékají. Petra je jedna z nich a zároveň jedna z nejlepších. Už je to pár let, na okolnosti našeho seznámení si už nevzpomenu.

Pilařová: To musím zalovit hodně v paměti, je to osm, deset let. Na jakou příležitost jsem ten model pro Janu dělala, to už si nevzpomenu, ale určitě to byly večerní šaty.

Často vás vidím na akcích, kde vynášíte róby. Teď tedy tolik ne, protože jste byla s dcerkou hodně doma. Vybíráte si v rámci návrhářů i oblečení pro všední den?

Doleželová: Blíží se plesová sezóna, kdy často moderuji, takže společenské šaty budou určitě potřeba. Čeká mě však i trochu víc politikaření, takže možná zvolím i nějakou konzervativní módu na všední dny.

Co Janě sluší?

Pilařová: Jana má štěstí, že ji sluší hodně věcí. Z barev je to nejvíce modrá, zelená a červená. Pracuje se mi s ní moc dobře. Jinak je to složitější v tom, že pro normální, obyčejné lidi jsem nedosažitelná. Já jsem vše doteď jela po svém, ale po mateřské se mi vkus změnil a začali jsme dělat casual módu. Tam ty trendy člověk už musí trochu hlídat. A vlastně jsem tak nějak přejela, že si ty trendy hlídám i v té společenské módě.

Jana Doleželová a Petra Pilařová

A jak to bude u zimních trendů?

Pilařová: Zelenkavá, zlatá, hořčicová, fialová, vínová barva. To se uplatňuje i v plesové sezóně. Ráda používám hedvábí, jak v letní kolekci, tak u společenských šatů. Malinko jsem utlumila krajku. Budou to jednodušší střihy, krajek je tam pár, ale bude to tak třetina.

Petro, máte dceru. Začala jste navrhovat i pro děti? Jana má také holčičku, takže by jistě služeb v menších velikostech využila.

Pilařová: Začala jsem navrhovat pro děti. Ale jen tak okrajově. Minulý rok jsem vzala dceru na přehlídku s Janou v kapli Sacre Coeur. Ušila jsem jí stejné šaty, jako měla Jana. Ona si to oblíbila, takže mě to inspirovalo. Na druhou stranu to zase moc nepřeháním a zůstávám stále hlavně u módy pro ženy.

Jano, vrhla jste se už během mateřské opět do práce?

Doleželová: Tak trochu. Občas moderuji, sem tam jdu nějakou přehlídku. Je to však spíše jen koníček, než návrat do práce. Spíše jsem se trošku vrhla do práce pro Říčany. Chci se podílet na vedení města, na filozofii, kudy se město bude ubírat. Proto jsem kandidovala do zastupitelstva. Momentálně jsem prošla a jsem v zastupitelstvu, takže to pro mě bude taková nová životní etapa.

Je vaším cílem se stát starostkou? Myslím, že už jedna miss krásy starostkou je.

Doleželová: Ano, Monika Žítková. Tuším, že obhájila ve volbách i post starostky. Já ale určitě ne, protože mám malou, jeden a půl roční dcerku a navíc jsem farmaceut. Věnuji se farmacii a v showbyznysu moderování. U zastupitelstva ale zůstanu. Zajímám se především o sociální péči a zdravotnictví a možná teď přibude i školství. Ráda bych zůstala spíše v tomto segmentu.

Poraďte ženám, jak vypadat po porodu opět tak jako před těhotenstvím?

Doleželová: Řekla bych, že mám kolem malé hodně pohybu. Ona je celkem živel. Je hodně pohyblivá a nevydrží moc dlouho na jednom místě. Když je partner doma, tak si jdu ven zaběhat, stačí pět kilometrů. Nebo vyjedu třeba na kole. V létě jsem jezdila i s malou v cyklosedačce. Teď nemohu chodit do fitka, ani plavat, protože to s ní neskloubím, ale zvládám alespoň tyto aktivity, které jsou rychlé a dynamické.