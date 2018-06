VIDEO: Náhoda? Zpověď Doleželové o krizi utnul pád obří vázy ze skla

"Je to tady trochu nebezpečné," reagovala Jana Doleželová v okamžiku, kdy rána přehlušila právě probíhající rozhovor. Že by nějaká symbolika? "Nevím, nevím. Je to taková správná tečka za tímto rozhovorem," smála se Doleželová, aniž by potvrdila, jestli ony střepy potvrzovaly rozchod, nebo naopak harmonii.

"Moje soukromí je moje soukromí, až přijdu na nějakou akci, tak uvidíte i doprovod," slíbila někdejší miss. Když ale byla upozorněna, že na jedné takové akci už je, ihned přispěchala s pohotovou odpovědí. "Dneska se to nedozvíte. Čekám na kamarádku."

Jana Doleželová se s partnerem Richardem Podroužkem už ve společnosti neukazuje.

Jana Doleželová byla před několika měsíci spojována s hokejistou Jaromírem Jágrem, který byl čerstvě po rozchodu s modelkou a současnou moderátorkou Novy Innou Puhajkovou. Už tehdy tvrdila, že jde o holý nesmysl.

"S Jaromírem Jágrem nejsem a ani jsem s ním nebyla. Nerandili jsme spolu. A tato mediální kauza mě docela poškodila, dokonce jsem zvažovala i žalobu. Několikrát jsem to dementovala a víc už k tomu nemám co říct," zdůraznila i tentokrát Doleželová.

Ve společnosti se objevila v rámci vítání jara v hotelu Barceló Praha Five, které se neslo ve španělském duchu. "Ke Španělsku mám velmi kladný vztah. Jezdím tam jednak se svou kamarádkou, plavkyní, jednak tam jezdím na golf, mám ráda tamní kuchyni, tančila jsem flamenco, takže tuhle zemi vždycky ráda navštívím," doplnila někdejší královna krásy.



Akci ozdobila i Andrea Verešová, Ladislav Špaček či Alexander Hemala s manželkou.